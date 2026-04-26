Украинские дроны уничтожили более половины резервуаров на НПЗ в Туапсе, - спутниковые снимки

Ударные дроны Сил обороны Украины уничтожили и повредили значительную часть резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в Российской Федерации. Об этом сообщает "Милитарный", ссылаясь на спутниковые снимки, опубликованные телеграм-каналом Exilenova+.

"Из общего парка, насчитывающего 47 резервуаров вместимостью около 159 140 м³, 28 единиц уничтожено или серьезно повреждено", – говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала "Око Гора", в результате атак уничтожено 24 резервуара, что составляет 52% от общего количества. Еще 4 единицы (9%) получили повреждения. Неповрежденными остались 18 резервуаров (39% парка).

Отмечается, что в течение последнего месяца нефтебаза подверглась сокрушительным ударам, которые нанесли ей значительный ущерб и подорвали экспортный потенциал. В частности, решающими стали атаки дронов 16 и 20 апреля, когда после попаданий начались масштабные пожары.

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе считается одним из самых технологически сложных предприятий "Роснефти".

Удары по Туапсе

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 апреля подразделения Сил обороны Украины повторно нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ. Тогда Генеральный штаб ВСУ отмечал, что зафиксировано попадание в резервуарный парк с последующим пожаром на территории объекта.

В Генштабе подчеркивали, что поражение снижает возможности по обеспечению топливом военных подразделений российского агрессора.

Тогда местные власти в РФ подтвердили атаку на завод. На кадрах из соцсетей и согласно анализам на НПЗ насчитали более десятка отдельных очагов горения, поэтому потушить пожар было сложно.

23 апреля сообщалось, что на российский город Туапсе, расположенный на побережье Черного моря, выпал загрязненный дождь. Bloomberg писал, что местные власти пытаются потушить пожар на нефтеперерабатывающих объектах, который произошел из-за атаки дронов, что свидетельствует об экологических последствиях войны в Украине.

По словам местных чиновников, сажа, пепел и химические вещества смешались с атмосферной водой, в результате чего дождь покрыл поверхности "черным налетом". Чиновники призвали местных жителей оставаться в помещениях с закрытыми окнами.

Также результаты анализов качества воздуха, проведенных в Туапсе, показали, что концентрация сажи, бензола и ксилола – загрязнителей, представляющих угрозу для здоровья, – была в два-три раза выше нормы.

Это первый случай, когда региональные власти признали экологический ущерб, нанесенный району Туапсе в результате пожаров, вызванных атаками украинских дронов в этом месяце.

