Украинские дроны пролетели 1800 км и впервые добрались до Урала (видео)

Дроны впервые атаковали российский Урал, преодолев рекордное расстояние в 1800 километров. Видео пролета дронов и последствий попаданий выкладывают в сети.

В частности, во время атаки БПЛА на Екатеринбург был поврежден ЖК "Тринити" в самом центре города, пострадали шесть человек. Был ли жилой комплекс атакован целенаправленно, неизвестно: рядом с высотным зданием нет очевидных военных объектов.

Это первый удар по инфраструктуре Екатеринбурга с начала атак украинских беспилотников по объектам в российском тылу.

При этом россияне сообщают, что никакого предупреждения или объявления об опасности прилета БПЛА со стороны местных властей или МВД не было. Они также жалуются, что украинским дронам для атаки не нужны никакие коридоры из стран Балтики, "они нормально и так пролетают по нашей территории".

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога уже признал, что уральские регионы стали доступными для ударов украинских БПЛА.

"Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны", – сообщил он.

Также дроны атаковали Челябинскую область этой ночью. По словам губернатора, "на одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области пресечена попытка беспилотной атаки". ТГ-канал Exilenova+ сообщает, что взрывы раздавались в районе Челябинского металлургического комбината.

Глава региона заявил, что жертв и разрушений нет.

Всего за ночь россияне сбили 127 украинских БПЛА над регионами России, в частности Свердловской и Челябинской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Дроны залетают все глубже в Россию

Так, недавно был поражен российский нефтехимзавод в Стерлитамаке (Башкортостан), на расстоянии 1500 километров вглубь РФ. Это производитель авиатоплива, присадок для авиационного керосина и единственный в РФ производитель неодимовых синтетических каучуков.

Аналитики отмечают, что Украина значительно расширила географию и количество ударов – с 984 в январе до 1400 в 27 регионах в марте. При этом системное воздействие на российские системы противовоздушной обороны позволяет создавать "окна", через которые беспилотники достигают объектов на значительном расстоянии, превышающем тысячу километров.

