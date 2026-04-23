На российский город Туапсе обрушился токсичный дождь из-за пожара на НПЗ

В городе уровень загрязняющих веществ, представляющих угрозу для здоровья, превышал норму в два-три раза.

На российский город Туапсе, расположенный на побережье Черного моря, выпал загрязненный дождь. В то же время местные власти пытаются потушить пожар на нефтеперерабатывающих объектах, возникший из-за атаки дронов, что свидетельствует об экологических последствиях войны в Украине. Об этом пишет Bloomberg.

"Из-за интенсивного пожара продукты горения попали в атмосферу", - сообщили региональные службы чрезвычайных ситуаций.

По словам местных властей, сажа, пепел и химические вещества смешались с атмосферной водой, в результате чего начался дождь, покрывший поверхности "черным налетом". Чиновники призвали местных жителей оставаться в помещениях с закрытыми окнами.

Также результаты анализов качества воздуха, проведенных в Туапсе, показали, что концентрация сажи, бензола и ксилола - загрязнителей, представляющих угрозу для здоровья, - была в два-три раза выше нормы.

"Это первый случай, когда региональные власти признали экологический ущерб, нанесенный району Туапсе в результате пожаров, вызванных атаками украинских дронов в этом месяце. Туапсе - это не только промышленный и энергетический центр, но и популярный российский курорт на побережье Черного моря. Это признание также появилось непосредственно перед традиционным майским сезоном отпусков в стране", - подчеркнули в издании.

В то же время в Bloomberg напомнили, что постоянные удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины также привели к значительному ущербу окружающей среде. Наиболее серьезным ударом стал подрыв Каховской ГЭС в 2023 году. Это крупнейшая техногенная экологическая катастрофа в Европе за последние десять лет.

Ранее военный эксперт Павел Нарожный объяснил, для чего ВСУ дважды за считанные дни нанесли удары по НПЗ в Туапсе. По его словам, он будет гореть еще долго.

"Это удар и по военной составляющей, это удар и по экономической составляющей", - подчеркнул эксперт.

Нарожный отметил, что рядовые россияне считают, что война происходит где-то далеко, однако теперь это уже не так.

"А Туапсе - это крупный курорт, куда ездили россияне. Рядом находится Сочи. Теперь можно сказать, что об этом курортном сезоне можно забыть. И россияне понимают, что война пришла к ним домой. Что она не где-то далеко, а находится в их санаториях и в их курортных зонах. Поэтому, с моей точки зрения, это огромный и очень хороший удар Вооруженных сил Украины", - добавил эксперт.

Также СМИ сообщили, что после атаки на Туапсе россияне направляют танкеры в другой порт. В частности, в порт Новороссийска уже зашло 26 судов - примерно на 20% больше, чем в предыдущие дни.

