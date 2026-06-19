Судебные задержки вокруг Червоноградской ЦОФ ставят под угрозу подготовку к зиме, - депутат

За несколько месяцев до начала отопительного сезона ситуация вокруг Червоноградской центральной обогатительной фабрики остается нерешенной. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, суд уже в третий раз отложил рассмотрение вопроса о замене управляющего санацией ПАО "Львовская угольная компания", а следующее заседание назначено только на 21 июля.

Волынец напомнил, что еще в апреле апелляционный суд признал незаконным назначение нынешнего управляющего санацией Владимира Юрченко, однако вопрос до сих пор остается нерешенным.

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"За несколько месяцев до начала отопительного сезона мы столкнулись с очередной абсурдной ситуацией вокруг Червоноградской ЦОФ. От работы этой фабрики, без преувеличения, зависит функционирование остатков государственной угледобычи", – подчеркнул он.

Народный депутат отметил, что за это время фабрика не возобновила работу, задолженность по зарплате перед работниками превысила 25 млн грн, а производственные объекты продолжают разрушаться. По его словам, шахтеры, работники ЦОФ и жители Сосновки фактически стали заложниками затяжных судебных процессов и борьбы за контроль над предприятием.

Волынец также выразил надежду, что государственные органы более активно включатся в решение ситуации вокруг стратегического объекта.

"Нужны антикризисные решения, контроль и скорейшее возобновление работы предприятия", – заявил он.

Ранее народный депутат Михаил Бондарь обратился в Минэнерго. Он призвал министерство не допустить, чтобы судебные процессы вокруг Червоноградской ЦОФ сорвали подготовку к отопительному сезону.

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