Санкции направлены против трех танкеров, которые перевозили российскую нефть выше ценового предела в 60 долларов за баррель.

Соединенные Штаты в пятницу ввели дополнительные санкции, связанные с ограничением цен на российскую нефть. Как пишет Reuters, санкции направлены против трех компаний и трех нефтяных танкеров.

Министерство финансов США обвинило их в использовании западных морских услуг, таких как транспортировка, страхование и финансирование, при перевозке российской сырой нефти выше ценового предела в 60 долларов за баррель.

В Минфине сообщили, что суда NS Champion, Victor Bakaev и HS Atlantica перевозили российскую нефть марки Urals по цене выше 70 долларов за баррель. В заявлении Минфина говорится, что суда пользовались услугами "лица США" при транспортировке нефти российского происхождения, не раскрывая более подробной информации.

Видео дня

Сообщается, что зарегистрированным владельцем NS Champion является базирующаяся в ОАЭ компания Sterling Shipping, владельцем танкера Victor Bakaev – также компания из ОАЭ Streymoy Shipping Limited, а владельцем HS Atlantica является базирующаяся в Либерии компания HS Atlantica Ltd.

Санкции блокируют все имущество и интересы перечисленных танкеров и владельцев в США или во владении граждан США, и об этих активах необходимо сообщать в Управление иностранных активов Казначейства.

"Обеспечение ограничения цен на российскую нефть является главным приоритетом для Соединенных Штатов и наших партнеров по коалиции. Нацеливаясь на эти компании и их суда, мы поддерживаем двойную цель ценового ограничения: ограничиваем доходы России от нефти и одновременно содействуем стабильности мировых энергетических рынков", — заявил заместитель министра финансов Уолли Адеймо.

Санкции США в отношении российской нефти

Правительство США планирует вдвое сократить доходы Российской Федерации от продажи нефти и газа до конца этого десятилетия. Планируется, что экспорт российских нефти и газа может упасть минимум на 40-50% к 2030 году, если западные санкции сохранятся.

В ноябре США ввели новые санкции против российских компаний и либерийских танкеров, перевозивших нефть из России.

В то же время, по данным Center for Research on Energy and Clean Air, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия заработала на экспорте нефти, природного газа и угля около 550 миллиардов евро.

Вас также могут заинтересовать новости: