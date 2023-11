В среднем в день Россия получает почти 900 миллионов евро для финансирования своей агрессии.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия заработала на экспорте нефти природного газа и угля около 550 миллиардов евро. Об этом свидетельствуют данные Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Крупнейшим покупателем за весь промежуток времени с 24 февраля 2022 года по 13 ноября 2023 года был Европейский союз. Совокупно страны ЕС заплатили России 180 миллиардов евро за все виды ископаемого топлива, которое они приобрели за это время. Из них более 102 миллиардов евро – это сырая нефть, 74 миллиарда – природный газ, остальные – уголь.

Внутри ЕС основными покупателями российских энергоресурсов были Германия (всего 28 миллиардов евро), Нидерланды (18 миллиардов) и Италия (17 миллиардов).

Вторым крупнейшим покупателем российских углеводородов после ЕС был Китай – более 143 миллиардов евро. Из них нефть – 107 миллиардов, газ – 17, уголь – 18. Далее с большим отставанием идут Индия (всего 64 миллиарда), Турция (53 миллиарда), Южная Корея (14 миллиардов).

Стоит отметить, что динамика закупок за эти полтора года заметно изменилась. Если Европа существенно сократила свои закупки, то страны Азии наоборот – увеличили, хотя в целом не так уж радикально.

Как писал УНИАН, в 12-м пакете европейских санкций против России среди прочего планируется усилить контроль за соблюдением так называемого "потолка цены" на российскую нефть. Дополнительные процедуры должны усложнить россиянам обход этого ограничения.

Также мы рассказывали, что Дания рассматривает возможность запрета для российских нефтяных танкеров на транзит через свои воды. Фактически это будет означать запрет для россиян на проход между Балтийским морем и Атлантикой.

