Также под американские ограничения попал ряд российских компаний.

США ввели новые санкции против российских компаний и либерийских танкеров, которые перевозили нефть из России. Об этом сообщает Министерство финансов США.

Так, под санкции попали компании "АБС Электротехника", "Эссет Автоматизация", "Эссет Электро", "Доминион Никольский", "Доминион Тверская-Ярославская", "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством", "АБС ЗЭиМ Автоматизация", "Мосэн эссет менеджмент", "ВНИИР Гидроэлектроавтоматика", "ВНИИР Промэлектро" и "ВНИИР-Трансстрой".

Активы этих организаций в США будут заморожены, а американским гражданам и компаниям запрещается вести с ними бизнес.

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Также под американские санкции попали нефтяные танкеры Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century, которые ходят под флагом Либерии. Компании-владельцы этих танкеров также оказались в санкционном списке.

Россия продолжает зарабатывать на нефти

Как писал УНИАН, с начала полномасштабной войны Россия заработала на экспорте газа, нефти и угля около 550 миллиардов евро. Главным спонсором войны оказался Европейский союз в целом. Если же считать только отдельные страны, то главным покупателем российских энергоресурсов является Китай.

Также мы рассказывали, что ЕС планирует ужесточить нефтяные санкции против России. Это должно произойти с принятием 12-го санкционного пакета, который сейчас проходит процедуры внутреннего согласования в Европейском союзе.

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