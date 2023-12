Экспорт российских нефти и газа может упасть минимум на 40-50% к 2030 году.

Правительство США планирует вдвое сократить доходы Российской Федерации от продажи нефти и газа до конца этого десятилетия.

"Мы сделаем все возможное, чтобы это стало правдой. Цель этих санкций - изменить поведение России и убедиться, что Путин, когда будет достигнут определенный мир, не использует три-четыре года, чтобы перевооружиться и подготовить свою армию к третьему этапу вторжения в Украину", - заявил заместитель госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт в интервью Financial Times.

Как отмечается, РФ продолжает экспортировать большие объемы нефти с начала полномасштабного вторжения в Украину. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, экспорт российских нефти и газа может упасть минимум на 40-50% к 2030 году, если западные санкции сохранятся.

Экспорт нефти и газа из РФ

В ноябре США ввели новые санкции против российских компаний и либерийских танкеров, перевозивших нефть из России. Однако несмотря на санкции Запада в отношении экспорта российской нефти, в России уже несколько месяцев увеличивается доход на финансирование войны в Украине.

По данным Center for Research on Energy and Clean Air, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия заработала на экспорте нефти природного газа и угля около 550 миллиардов евро.

