Введение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты привело к переориентации экспортных потоков на Азию и Африку.

Выручка крупнейших нефтегазовых компаний в России по итогам января - сентября 2023 года упала на 41%, сообщил ЦБ РФ в четверг "Обзоре финансовой стабильности".

"Это произошло из-за ухудшения ценовой конъюнктуры и снижения объемов экспорта нефти на фоне ужесточения санкций, перестройки логистических цепочек и финансовых потоков", - говорится в обзоре.

Объемы экспорта нефти по системе "Транснефти" за 9 месяцев просели на 8%, а средняя цена сорта Urals - на 26%, констатирует ЦБ: в этом году в среднем каждый баррель уходил на экспорт по $59,54, а в прошлом - по $80,58.

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Введение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты привело к переориентации экспортных потоков на Азию и Африку, однако в результате подорожала логистика, увеличились транзакционные издержки, а часть платежей приходят с задержками, пишет Центробанк. "Кроме того, сохраняются риски введения вторичных санкций, затрагивающих работу нефтяной отрасли", - говорится в обзоре.

Объемы валютных доходов российских нефтегазовых мейджоров снизились еще сильнее: доля доллара в экспортной выручке сжалась вдвое, до 24%, а объемы продаж иностранной валюты на бирже схлопнулись на 58%.

"Слабым звеном" российского нефтегаза стал "Газпром", потерявший европейский рынок. После отключения поставок большинству клиентов в ЕС компания получила больше триллиона рублей чистого убытка и была вынуждена сократить добычу на четверть по сравнению с довоенным периодом. "Роснефть" по итогам девяти месяцев 2023 года отчиталась о падении выручки на 8%, до 6,612 трлн рублей.

Торговля российским газом - детали

С января по сентябрь 2023 года Европа импортировала примерно столько же российского сжиженного природного газа (СПГ), сколько за аналогичный период прошлого года. Испания и Бельгия удвоили импорт сжиженного газа из России за этот период.

Германия по-прежнему торгует российским газом, поскольку расторжение контракта национализированной фирмы может стоить миллиарды евро, создавая дилемму для Берлина, потенциально выгодную Москве.

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