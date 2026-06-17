Украина нанесла удар по нефтедобыче РФ: доходы Москвы обвалились на $710 миллионов

Добыча российской нефти сократилась из-за украинских ударов по энергетической инфраструктуре.

В мае доходы России от экспорта нефти снизились на 710 миллионов долларов по сравнению с апрелем и составили 20,8 миллиарда долларов, пишет Reuters со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

Отмечается, что добыча российской нефти упала примерно на 5% в годовом исчислении и оказалась на 10% ниже запланированного уровня из-за украинских ударов по энергетической инфраструктуре.

По данным МЭА, в мае Россия добывала около 8,7 млн баррелей нефти в сутки. Агентство отмечает, что из-за продолжающихся атак на нефтяную инфраструктуру прогноз добычи российской нефти на 2026 год был снижен на 200 тыс. баррелей в сутки.

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В отчете подчеркивается, что Украина стала чаще наносить удары по отдаленным районам добычи с помощью дальнобойных беспилотников. Киев, стремясь нанести удар по одному из ключевых источников финансирования российской войны, с начала 2026 года удвоил количество атак на нефтеперерабатывающие предприятия. По данным официальных источников, сообщений в соцсетях и расчетов Reuters, это привело к полной или частичной остановке работы ряда объектов.

В этом месяце Россия впервые официально признала сокращение нефтедобычи в 2026 году, объяснив это внеплановым техническим обслуживанием. Несмотря на атаки, экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов в мае оставался стабильным на уровне около 7,4 млн баррелей в сутки, что практически не отличается от показателя годичной давности.

Кроме того, несмотря на то, что общие доходы от нефтяного экспорта снизились, этот показатель по-прежнему на 65% превышает уровень мая прошлого года и остается близким к историческим максимумам.

В МЭА отметили, что удары по инфраструктуре вынудили Москву отдавать приоритет поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и максимизировать экспорт сырой нефти. В результате поставки сырой нефти за рубеж выросли на 490 тыс. баррелей в сутки в годовом исчислении до 5,2 млн баррелей в сутки, вернувшись к уровням 2022 года.

Российская нефть – последние новости

16 июня стало известно, что нефтеперерабатывающий завод в Москве остановил свою работу после ударов Сил обороны Украины. В результате удара на предприятии была повреждена установка первичной переработки нефти, которая обеспечивает 53% мощности завода.

Ранее сообщалось, что Россия получает больше прибыли благодаря высоким ценам на нефть, однако это не означает, что её экономика обладает значительным потенциалом для развития.

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