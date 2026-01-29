Продажи нефти РФ морем становятся убыточными: FT описало неутешительный для Кремля сценарий

Медленно, но санкции действуют и постепенно убивают российскую экономику.

Доходы Москвы от продажи нефти в 2025 году сократились примерно на 20% из-за падения мировых цен и необходимости дополнительных скидок на подсанкционную российскую нефть. Это усилило давление на экономику страны-агрессора в условиях войны, сообщает Financial Times.

После введения США санкций против "Роснефти" и "Лукойла" в ноябре, разница между ценами на нефть марки Brent и российскую Urals почти удвоилась по сравнению с предыдущим месяцем. Сейчас Россия вынуждена продавать Urals со скидкой 24 доллара на баррель против 15 долларов в предыдущие два года.

Стоимость Urals в декабре опустилась до 39,2 доллара за баррель – минимального уровня со времен пандемии коронавируса. Отдельные поставки в Индию шли по цене 22–25 долларов за баррель, что сопоставимо с себестоимостью добычи. Эксперты прогнозируют, что в случае усиления санкций со стороны США, Кремль сможет продавать нефть только по трубопроводам.

Интересно, что прошлогоднее укрепление рубля также повлияло на сокращение экспортных доходов, поскольку его курс на 17% превысил заложенный в бюджет. В условиях низких цен на нефть и крепкого рубля, бюджет РФ недополучит в 2026 году 3 трлн рублей, или 40 млрд долларов. Для Кремля это примерно 7,5% ожидаемых доходов.

Изменения претерпела и география поставок подсанкционной нефти. В декабре ее поставки в Китай выросли на 23%, а экспорт в Индию просел на 29%. В январе увеличилась доля поставок неуказанным покупателям. Танкеры блуждают вдоль побережья Индии или Китая в поисках покупателя среди НПЗ, чтобы наконец разгрузиться.

Эксперты отмечают, что санкции оказывают на российскую экономику медленный, накопительный эффект, а дальнейшая динамика будет зависеть прежде всего от мировых цен на нефть.

Западные ограничения постепенно становятся более жесткими и в отношении судов "теневого флота", который активно возит по миру подсанкционную нефть. Он приносит Кремлю все меньше прибыли, в то же время требуя все больше дополнительных средств для обеспечения работоспособности флота.

В декабре экспорт российской нефти в Индию показал самый низкий уровень за три года. Уже в конце января этого года индийские НПЗ начали массово отказываться от закупок российского сырья, из-за чего суда с ним застряли просто посреди моря.

