Цена на российскую нефть обновила пятилетний минимум и ушла в крутое пике

По оценке экспертов, из-за скидок на свою нефть РФ может в текущем году потерять 30-35 миллиардов долларов.

Средняя цена российской нефти сорта Urals в декабре 2025 года впервые за пять лет опустилась ниже 40 долларов за баррель. "Черное золото" держится почти на 20 долларов ниже уровня, предусмотренного в бюджете Российской Федерации на 2026 год.

Издание The Moscow Times со ссылкой на данные Министерства экономического развития РФ отмечает, что по сравнению с ноябрем прошлого года самая продаваемая российская нефть подешевела на 13%, а по сравнению с началом 2025 года и вовсе обвалилась на 41%.

Причиной обвала цен журналисты называют санкции США в отношении российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти".

Видео дня

"После их введения скидки на Urals достигли рекордных с начала вторжения РФ в Украину уровней: до 28 долларов за баррель к Brent в портах Балтийского моря и до 26 долларов - в Черном", - пишет издание, ссылаясь на данные агентства Argus Media.

Отмечается, что де-факто цена нефти вернулась к отметкам первого срока Владимира Путина (41,73 доллара за баррель в 2004 году) и держится почти на 20 долларов ниже уровня, заложенного в бюджет РФ на 2026 год.

Снижение цен на нефть сулит РФ потерю как экспортных, так и бюджетных доходов, предупреждает экономист Дмитрий Полевой. По его оценкам, выручка от нефтегазового экспорта из-за скидок на Urals может сократиться в 2026 году на 30-35 млрд долларов - до 185-190 млрд долларов.

"Нефтегазовые доходы бюджета могут не дотянуть до плана 1,1-1,4 трлн рублей. В результате дефицит казны вместо запланированных 1,6% ВВП может разрастись до 2,7% ВВП", - отмечает эксперт.

В тоже время, по его оценке, благодаря запасам, накопленным в Фонде национального благосостояния (около 4,1 трлн рублей ликвидных активов) РФ может пережить полтора-два года "неблагоприятной нефтяной конъюнктуры", то есть низких цен на нефть.

Санкции США против России и цены на нефть - последние новости

22 октября 2025 года США ввели санкции против российских "Лукойла" и "Роснефти". После применения ограничений Китай объявил о частичной приостановке покупки российской нефти. По тому же пути пошла и Индия.

И хотя ни Нью-Дели, ни официальный Пекин полностью не отказались от российского "черного золота", Росиия вынужденно снижала цены.

Вас также могут заинтересовать новости: