Агрессор пытается нивелировать эффект снижения цены нефти.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и вступивших в силу нефтяных санкций, президент страны-агрессора Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий изменения в параметры налогообложения нефтяной отрасли.

Как сообщает российский "Интерфакс" речь идет о применении дисконтов к цене Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть, а также о налоговом вычете для "Газпром нефти".

Закон вступает в силу с 1 апреля 2023 года. Закон ограничивает дисконт нефти Urals к Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть.

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Так, для расчета предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.

Кроме того, предлагается увеличить с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин. А также ввести ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу, установив предел в размере $10 за баррель, который будет действовать с 1 апреля до 31 декабря 2023 года.

В настоящее время в налогообложении используется цена нефти Urals, рассчитываемая агентством Argus. После введения эмбарго ЕС на закупку российской нефти с декабря 2022 года цена Urals сложилась ниже Brent примерно на $35-40 за баррель. Таким образом, агрессор пытается нивелировать эффект снижения цены нефти Urals по отношению к Brent для доходов бюджета.

Война в Украине и ситуация с нефтью

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. Сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется.

С 5 февраля 2023 года запрещена закупка российских нефтепродуктов.

1 февраля 2023 года вступил в силу указ Путина о запрете на экспорт нефти по ценовому потолку.

По состоянию на 21 февраля 2023 года наблюдалось падение цен на нефть на фоне опасений замедления мировой экономики и снижения спроса на топливо.

Россия пытается обходить европейские санкции. Она перекачивает нефть между танкерами для дальнейшей транспортировки на европейские рынки. Один из таких случаев зафиксировали возле побережья Греции.

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