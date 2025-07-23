Учёные не могут объяснить рост ледников в Каракоруме.

Удивительный снимок, сделанный с борта Международной космической станции, запечатлел момент, когда три ледника в горном массиве Каракорум сливаются в один гигантский ледяной поток. Несмотря на глобальное потепление и таяние ледников по всему миру, эти удалённые ледяные образования не только не теряют массу, но даже наращивают её — и это ставит учёных в тупик, пишет Daily Galaxy.

На снимке видны ледники Лолофонд, Терам Шехр и Сиачен, сливающиеся в единую ледяную массу. Они расположены в труднодоступных и геополитически напряжённых районах, где сходятся границы Индии, Пакистана, Китая и Афганистана. Этот район известен как "каракорумская аномалия".

В то время как большинство ледников по всему миру стремительно уменьшаются, ледники в Каракоруме, наоборот, продолжают расти. Причины этого пока остаются загадкой.

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Как сообщается, в отличие от глобального тренда таяния ледников, массив Каракорум демонстрирует противоположную картину — здесь ледники увеличиваются в размерах. Учёные наблюдают эту тенденцию уже десятилетиями, но до сих пор не нашли точного объяснения. Есть гипотезы, что на это влияет уникальный климат региона или то, что ледники покрыты пылью и камнями, которые могут защищать лёд от высоких температур. Однако ни одна из этих теорий пока не признана единственно верной.

На опубликованном снимке также хорошо видны морены — полосы из камней и осадков, образовавшиеся между ледниками при их слиянии.

Ледники в горном массиве Каракорум - что известно

Ледник Сиачен - не только природное чудо, но и символ конфликта. Он носит титул самого высокогорного поля боя на Земле, получив это звание благодаря продолжающемуся военному противостоянию между Индией и Пакистаном. Обе страны размещают войска вблизи ледника с 1984 года, и в этом регионе произошло множество столкновений, в первую очередь из-за его стратегического положения. Экстремальные условия на этих высотах, где температура регулярно резко падает, унесли жизни около 2000 солдат, большинство из которых погибли из-за суровой погоды, а не в результате боевых действий.

Помимо стратегического значения, ледник Сиачен представляет собой важный природный ресурс. Он снабжает водой множество населённых пунктов, а значит, сохранение его объёмов крайне важно, особенно в условиях столь непредсказуемого поведения.

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