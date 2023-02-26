На фоне вступивших в силу нефтяных санкций против России страны Северной Африки начали массово импортировать российские нефтепродукты.
Как сообщает The Wall Street Journal, аналитики подозревают, что часть российских грузов экспортируется обратно в Европу.
Как говорится в материале, импорт российского дизельного топлива в Марокко в январе вырос до 2 млн баррелей, против 600 тыс баррелей за весь 2021 год. В феврале ожидается прибытие в страну еще не менее 1,2 млн баррелей.
В Алжире и Египте также наблюдается рост. Тунис, который так же почти не импортировал российских нефтепродуктов в 2021 году, в последние месяцы поглощает российские поставки дизельного топлива, газойля, бензина и лигроина, которые обычно используются для производства химикатов и пластмасс.
В январе страна импортировала 2,8 млн баррелей российских нефтепродуктов и импортирует еще 3,1 млн баррелей в этом месяце.
Как говорится в материале, увеличение импорта в Тунис и Марокко совпадает с ростом их собственного экспорта нефтепродуктов, что вызывает беспокойство, что российские грузы смешиваются с другими нефтепродуктами и реэкспортируются.
Марокко в прошлом месяце отправило 280 тыс баррелей на Канарские острова Испании и еще 270 тыс баррелей в Турцию, что совпало с притоком российского дизельного топлива в Марокко.
Война в Украине и ситуация с нефтью
В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.
5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.
Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. Сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется.
С 5 февраля 2023 года запрещена закупка российских нефтепродуктов.
1 февраля 2023 года вступил в силу указ Путина о запрете на экспорт нефти по ценовому потолку.
По состоянию на 21 февраля 2023 года наблюдалось падение цен на нефть на фоне опасений замедления мировой экономики и снижения спроса на топливо.
Россия пытается обходить европейские санкции. Она перекачивает нефть между танкерами для дальнейшей транспортировки на европейские рынки. Один из таких случаев зафиксировали возле побережья Греции.