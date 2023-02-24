Теневой флот танкеров появился, чтобы помочь РФ обойти санкции.

Миллионы баррелей нефти и топлива из России переправили между танкерами всего в нескольких милях от побережья Греции. Отмечается, что это является одним из ряда обходных путей, которые трейдеры используют для обхода санкций против РФ.

Как сообщает Bloomberg, с начала 2023 года с одного танкера на другой в заливе Лаконикос перекачали по меньшей мере 23 млн баррелей российской нефти и дополнительных объемов очищенного топлива. Власти Греции заявили, что не могут вмешиваться, поскольку это происходит за пределами территориальных вод страны.

Отмечается, что трейдеры и судоходные компании нашли множество способов обеспечить движение нефти из России. Такая же активность наблюдалась возле Сеуты, испанского эксклава в Северной Африке. По данным издания, огромный теневой флот танкеров появился, чтобы помочь РФ обойти санкции.

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Фирмы Евросоюза могут предоставлять эти услуги только в случае, если груз на борту покупается по цене в пределах установленной потолка. Глава ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил, что блок будет следить за выполнением санкций и работать со странами, в которых наблюдаются необычные модели торговли.

"Чтобы санкции были эффективными, одно дело, конечно, принимать решительные политические решения, а другое – следить за выполнением санкций, чтобы они эффективно применялись", – добавил Домбровскис.

Санкции против российской нефти

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

В феврале Россия подтвердила планы по сокращению нефтедобычи. Так Кремль пытается бороться с западными санкциями, которые предусматривают ценовой потолок для российских нефтепродуктов.

Согласно прогнозу Reuters, в марте РФ резко сократит экспорт нефти, чтобы поднять цены.

Как подсчитали в Киевской школе экономики, в 2023 году доходы России от экспорта нефти и газа упадут на 50% по сравнению с прошлым годом.

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