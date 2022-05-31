Также они поддержали отключение "Сбербанка" от системы SWIFT.

Лидеры стран Европейского Союза пришли к соглашению о частичном запрете экспорта российской нефти в ЕС.

Об этом сообщил Президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

Теперь Евросоюз сможет запретить ввоз около 2/3 закупаемой им нефти из Российской Федерации, тем самым "сокращая огромный источник финансирования ее военной машины".

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

"Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", - отметил Мишель.

Также он сообщил, что Евросоюз совместно с G7 готов выделить Украине 9 миллиардов евро финансовой помощи.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил, что Европа должна продемонстрировать силу и согласовать шестой санкционный пакет.

Напомним, что пятый пакет санкций против России вступил в силу 8 апреля. В него вошел запрет на покупку российского угля с августа 2022 года и запрет российским кораблям заходить в порты ЕС.

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