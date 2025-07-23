Строительство стратегической подводной лодки класса Columbia столкнулось с инфляцией, задержками и низкой производительностью подрядчиков.

Стоимость строительства новой американской стратегической подводной лодки класса Columbia выросла на 1,7 миллиарда долларов и теперь оценивается минимум в 16,1 миллиарда, что на 12% больше, чем предполагалось во время первоначального финансирования в 2021 году, пишет Bloomberg.

Отмечается, что есть две основные причины подорожания:

60% прироста - инфляция материалов и зарплат;

остальное - низкая производительность подрядчиков General Dynamics и HII.

"Дальнейший рост расходов вероятен", - заявила Шелби Оукли, директор по закупкам Управления правительственной подотчетности.

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Проект уже отстает на 17 месяцев от графика - его должны были сдать к октябрю 2027 года. ВМС называют ситуацию критической. В Сенате уже готовятся задать вопрос адмиралу Дарилу Кодлу, кандидату на пост начальника ВМС США, о причинах роста стоимости.

Класс Columbia - ключевой элемент обновления американской ядерной триады. В В ВМС подчеркнули, что компании несут финансовую ответственность: чем больше превышение бюджета, тем меньше прибыли.

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Как сообщал УНИАН, американская компания BWX Technologies получила контракты на общую сумму около 2,1 миллиарда долларов от Программы ядерных силовых установок ВМС США. Эти средства направлены на производство компонентов реакторов для подводных лодок Columbia и Virginia, а также авианосцев класса Ford.

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