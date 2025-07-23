Бархатцы – одни из самых полезных цветов, которые можно выращивать в саду.

Бархатцы не только украшают клумбы, балконы и кашпо яркими оттенками, но и привлекают пчёл и бабочек. А ещё — отпугивают вредителей, особенно вблизи помидоров и клубники. Об этом пишет Homes and gardens.

Когда сеять семена бархатцев - правило

Если вы хотите начать выращивание бархатцев из семян в домашних условиях, лучше всего делать это в конце зимы или в начале весны. А вот посев прямо в открытый грунт следует проводить с конца весны до начала лета, когда минует угроза заморозков.

Как быстро прорастить семена бархатцев: инструкция

Наполните контейнеры или кассеты для рассады специальным грунтом для семян.

Разложите семена по поверхности и слегка прижмите их к земле.

Присыпьте тонким слоем земли.

Держите контейнеры при температуре 21–24°C - всходы появляются через 5–20 дней.

Когда появится вторая пара настоящих листьев, рассаду можно проредить, оставляя расстояние около 25–30 см.

Издание утверждает, что перед высадкой в грунт сеянцы следует закалить: выносите их на улицу днём и убирайте в помещение на ночь.

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Подросшие растения можно пересаживать в кашпо, ящики или на клумбы.

Когда высаживать рассаду бархатцев

Купленную рассаду или сеянцы бархатцев можно высаживать в открытый грунт в мае–июне, когда почва хорошо прогреется. Выбирайте солнечное место и дренированную почву. Можно высаживать бархатцы в контейнеры, подвесные корзины или вдоль садовых дорожек.

Как собрать семена бархатцев - инструкция

Если у вас уже растут бархатцы, вы легко можете заготовить их семена для следующего сезона.

Как это сделать:

Подождите, пока цветки полностью засохнут.

Аккуратно оторвите отцветший бутон и вытяните лепестки вверх.

Внутри вы найдёте семена — тёмные с белыми кончиками.

Храните семена бархатцев в пластиковом контейнере в холодильнике до следующей весны.

Как долго всходят бархатцы?

Как пишет издание, примерно через 8 недель после посева бархатцы зацветают. При регулярном удалении увядших цветков они будут радовать вас всё лето и даже осенью.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о том, как часто надо поливать калачики.

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