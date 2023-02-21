Нефть марки Brent подешевела на 66 центов.

По состоянию на вторник, 21 февраля, наблюдается падение цен на нефть на фоне опасений замедления мировой экономики и снижения спроса на топливо.

Как сообщает Reuters, нефть марки Brent подешевела на 66 центов, или на 0,8%, до 83,41 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI на март, срок действия которых истекает во вторник, 21 февраля, выросли на 4 цента, или на 0,1%, до 76,38 доллара.

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Фьючерсы на нефть WTI не были заключены в понедельник, 20 февраля, из-за государственного праздника в США. Апрельский контракт WTI, наиболее активный в настоящее время, подорожал на 23 цента до $76,78.

Ситуация с нефтью

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. Сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется.

С 5 февраля 2023 года запрещена закупка российских нефтепродуктов.

1 февраля 2023 года вступил в силу указ Путина о запрете на экспорт нефти по ценовому потолку.

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