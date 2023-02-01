С 1 февраля Россия ввела запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

С 1 февраля 2023 года вступает в силу указ президента страны-агрессора Владимира Путина о "контрмерах", направленных против потолка цен на российскую нефть, введенного "Большой семеркой" и Евросоюзом в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Как сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости, в качестве ответной меры на ценовой потолок на нефть, Путин запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается ограничение цены.

Экспорт нефти по ценовому потолку запрещается с 1 февраля. Срок действия президентского указа ограничен 1 июля 2023 года. Запрет касается и действующих контрактов, если в них указывается потолок цены.

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Указ президента страны-агрессора относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает отказ от работы с трейдерами, идущими на ограничение предельной цены.

Согласно постановлению правительства страны-агрессора, если таможенные органы при декларировании грузов узнают о применении потолка цены, их транспортировку по РЖД и трубопроводам "Транснефти" из России в государства Евразийского экономического союза запретят.

Как говорится в материале, ответ Москвы обозначает "недопустимость нерыночных механизмов торговли российскими товарами… создает необходимую законодательную основу, чтобы российские нефтегазовые компании не принимали участия в системе предельных цен".

Война в Украине и ситуция с нефтью:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря 2022 года Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. Сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется.

С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

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