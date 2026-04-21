Повышение тарифов на электроэнергию для промышленности превратит Украину в 'банановую республику', – экономист

Повышение предельной цены на электроэнергию приведет к остановке ряда предприятий, которые станут убыточными. Фактически, это деиндустриализация экономики Украины и потеря промышленного потенциала, который не уничтожили боевые действия. Для Украины это означает превращение в "банановую республику" и источник сырья. Об этом говорит экономист Тарас Загородний

По информации эксперта, уже на этой неделе национальный регулятор (НКРЭКУ) готовит очередное повышение цен на электроэнергию для бизнеса. НКРЭКУ начала процедуру пересмотра и установления предельных цен, и на заседании 07.04.2026 одобрила соответствующий проект постановления. Кому интересно, с текстом обоснования можно ознакомиться на официальном сайте регулятора.

"Скажу откровенно, решение более чем сомнительно и с точки зрения экономики, и с точки зрения политической целесообразности", – комментирует намерения регулятора Тарас Загородний.

Он подчеркивает, что цена на электроэнергию для промышленности в Украине и так уже самая высокая в Европе, и дальнейшее ее увеличение может привести к кризисным явлениям в экономике.

"Представители промышленности, особенно энергоемких отраслей, таких как металлургия, химпром, машиностроение, резко выступают против повышения предельных цен (так называемых прайс-кепов). Дорогая электроэнергия автоматически приведет к увеличению себестоимости продукции и убыткам. Все это будет перекладываться на потребителей – нас с вами. В итоге – очередное повышение цен на ряд товаров, инфляция и обнищание населения", – рассказывает эксперт.

Механизм прайс-кепов появился в 2019 году и был призван защитить отечественного производителя от резких колебаний цен на электричество и создать условия для привлечения инвестиций в развитие энергетики. Но за это время этого сделано не было. Зато в энергетике была создана и успешно действует коррупционная схема получения сверхприбылей.

"Действительно, зачем вкладываться в альтернативные источники энергии, строить распределенную генерацию, искать пути снижения себестоимости производства электроэнергии, если можно административно задрать "цену" и получить живые деньги", – раскрывает суть схемы Тарас Загородний.

Сейчас регулятор в очередной раз обосновывает необходимость повышения цен "изменением цен на европейских рынках" и утверждает, что если предельную цену не поднять (с 15 000 до 17 000 грн/МВт·ч), импорт электроэнергии в Украину прекратится. Причины традиционные – война и нехватка генерации.

Но при этом экономический эксперт Тарас Загородний подчеркивает, что в структуре потребления импортная электроэнергия составляет от 15 до 20%. И, если подойти комплексно, эту потребность можно покрыть за счет "дешевой электроэнергии" с отечественных атомных и гидроэлектростанций.

Также дополнительным механизмом может стать возложение специальных обязательств на рынке газа. Это государственный механизм, обязывающий поставщиков (в частности, "Нафтогаз") продавать газ по фиксированной цене.

"Если цена газа для производства электроэнергии будет на уровне 19 000 грн/1000 куб. м., это позволит нормализовать ситуацию на рынке электроэнергии", – прогнозирует экономист.

Вас також можуть зацікавити новини: