Полученная Чернышевым сумма превышает его общие доходы более чем на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

На "пленках Миндича", которые раскрывают коррупционную схему в "Энергоатоме", под псевдонимом "Профессор" фигурирует жена подозреваемого в незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра, министра национального единства Алексея Чернышова - Светлана. Вместе с мужем они подозреваются в активном участии в отмывании средств "Энергоатома". Об этом во время выступления на заседании Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения Чернышеву заявил прокурор САП.

По словам прокурора, с целью максимальной конспирации, по версии следствия, Чернышов в разговоре с одним из фигурантов дела "Мидас" Цукерманом заявил о необходимости привлечь свою жену Светлану для передачи части незаконной наличности. Собеседники обозначили ее под псевдонимом "Профессор".

"9 мая 2025 года во исполнение указания Чернышова, его жена позвонила Цукерману с использованием приложения Whatsapp. Во время телефонного разговора Чернышова и Цукерман договорились о встрече в помещение частного медицинского центра красоты, принадлежащего Цукерману. В этот же день Цукерман по согласованию с Миндичем передал через Чернышеву Светлану для Чернышева Алексея Михайловича денежные средства в сумме 500 тысяч долларов США", - отметил прокурор.

Обвинитель добавил, что, таким образом "Чернышов Алексей Михайлович, будучи уполномоченным лицом на выполнение функций государства (членом правительства, - УНИАН), приобрел в собственность в наличной форме активы - а именно денежные средства в сумме 500 тысяч долларов США, что эквивалентно более 20 миллионам гривен".

Он добавил, что Чернышов, по версии следствия, дополнительно получил лично еще несколько траншей от фигурантов "дела Мидас".

"За период времени с 11 февраля 2025 года по 9 мая 2025 года Чернышов Алексей Михайлович приобрел денежных средств на общую сумму более 55 миллионов гривен, которая более чем на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его общие доходы. Таким образом, по данному факту его действия квалифицированы по статье 368-5 Уголовного кодекса (Незаконное обогащение - УНИАН)", - отметил прокурор.

Коррупционный скандал в энергетике

Как сообщал УНИАН, 10 ноября стало известно о масштабной операции НАБУ и САП по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Правоохранители пришли с обысками в "Энергоатом" и к министру юстиции Галущенко.

Позже НАБУ сообщило о причастности к схеме ряда лиц, среди которых был и бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

На фоне коррупционного скандала премьер Юлия Свириденко внесла в парламент представление об увольнении с должностей министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал представление Свириденко относительно Гринчук.

17 ноября зеленый свет на увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции дал парламентский комитет по вопросам правовой политики.

Между тем, Высший антикоррупционный суд уже начал избирать меры пресечения фигурантам дела. 12 ноября суд избрал меру пресечения исполнительному директору по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрию Басову (псевдоним "Тенор") в виде содержания под стражей на 60 суток. Ему определен залог в размере 40 млн гривен.

Также суд избрал меру пре сечения фигуранту этого же дела Игорю Миронюку (псевдоним "Рокет"), который был советником Германа Галущенко, когда тот занимал должность министра энергетики. Ему назначена мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 января 2026 года. Залог определен в размере 126 миллионов гривен.

За двух фигурантов "дела Мидас", которых ВАКС отправил под стражу, уже были внесены залоги.

