Цель провокации - срыв мирных переговоров.

Накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами. Об этом предупредила Служба внешней разведки Украины.

"Служба внешней разведки Украины предупреждает о продолжении специальной операции Кремля по срыву мирных переговоров при посредничестве США. Указанная операция имеет комплексный характер. После т. н. "атаки на резиденцию Путина" фиксируем распространение Кремлем новых сфальсифицированных информационных поводов для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации", - говорится в сообщении.

Ведомство "с высокой вероятностью" прогнозирует "переход от манипулятивного воздействия к вооруженной провокации спецслужб РФ со значительными человеческими жертвами".

Видео дня

"Ожидаемое время - накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю. Местом провокации может быть выбрано культовое сооружение или другой объект с высоким символическим весом как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины", - сообщила разведка.

Отмечается, что для фальсификации доказательств причастности Украины россияне планируют использовать обломки ударных БпЛА западного производства, которые будут доставлены к месту провокации с линии боевого соприкосновения.

"Эксплуатация страха и совершение террористических актов с человеческими жертвами под "чужим флагом" полностью соответствует стилю работы российских спецслужб. Режим Путина неоднократно применял эту тактику внутри РФ, а сейчас эта же модель экспортируется наружу, что косвенно подтверждается публичными заявлениями высших должностных лиц РФ", - отметили в Службе внешней разведки.

Попытки Кремля сорвать мирные переговоры

Как сообщалось ранее, недавно глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в атаке на резиденцию диктатора Владимира Путина в Новгородской области (Валдай). Он пригрозил, что "переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима в политику государственного терроризма".

Впрочем, жители Валдая не заметили "сотни дронов", якобы атаковавших резиденцию Путина. Они рассказали, что не слышали звуков дронов и взрывов. Также, как выяснилось, в регионе не объявляли воздушную тревогу. Оппозиционные российские СМИ подчеркнули, что это дополнительное свидетельство того, что рассказ Лаврова об атаке был выдумкой.

Впоследствии, по данным The Wall Street Journal, ЦРУ подтвердило, что никакой атаки на резиденцию Путина не было. Американская разведка считает, что Украина пыталась ударить по военной цели, которую Киев уже поражал раньше. Цель расположена в том же регионе, что и загородная резиденция Путина, но эти объекты находятся далеко друг от друга.

Вас также могут заинтересовать новости: