Проблемы со слухом и не только: в WSJ спросили Трампа о его болезнях

Президент США Дональд Трамп принимает больше аспирина, чем рекомендуют врачи. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что он некоторое время носил компрессионные носки для отеков лодыжек, но перестал, потому что они ему не понравились. И он сожалеет о прохождении расширенной диагностической визуализации, поскольку это привлекло внимание к его здоровью.

"Оглядываясь назад, я понимаю, как жаль, что я это сделал, потому что это дало им немного повода для критики. Было бы намного лучше, если бы этого не произошло, потому что сам факт приема препарата говорил: "Ого, что-то не так?" Ну, ничего не так", - сказал Трамп, комментируя свое решение пройти обследование сердечно-сосудистой системы и брюшной полости в октябре.

По словам близких к Трампу людей, 79-летний пожилой мужчина, занявший пост президента, демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни. Тем не менее, он порой игнорировал советы врачей и насмехался над общепринятыми медицинскими рекомендациями по здоровью, полагаясь вместо этого на то, что он называет своей "хорошей генетикой".

Трамп и его врач утверждают, что он в отличном состоянии здоровья, а помощники говорят, что он придерживается напряженного графика. Он мало спит и в последнее время с трудом может держать глаза открытыми во время нескольких телевизионных мероприятий в Западном крыле Белого дома. Помощники, спонсоры и друзья говорят, что им часто приходится говорить громко на встречах с президентом, потому что ему трудно расслышать. Помимо гольфа, Трамп не занимается спортом регулярно, и известно, что он придерживается диеты, богатой соленой и жирной пищей, такой как гамбургеры и картофель фри.

Проблемы с аспирином

По его словам, большая доза аспирина, которую он принимает ежедневно, приводит к легкому образованию синяков, и врачи рекомендовали ему снизить дозу. Но Трамп нехочет отказываться от аспирина, потому что принимает его уже 25 лет:

"Говорят, что аспирин хорошо разжижает кровь, а я не хочу, чтобы густая кровь текла через мое сердце. Я хочу, чтобы по моему сердцу текла приятная, тонкая кровь. Понимаете?"

Трамп отрицает, что у него проблемы со слухом. Он также отрицал, что засыпал на недавних мероприятиях в Белом доме, и сказал, что всегда обходился малым количеством сна.

Президент иногда неточно описывал свое медицинское обследование. В течение нескольких недель он утверждал, что в октябре ему сделали МРТ в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Когда его спросили его об этой процедуре, Трамп и его врач заявили, что ему сделали другой вид визуализации: компьютерную томографию (КТ).

"Это была не МРТ. Это было менее серьезное исследование. Это было сканирование", - сказал Трамп.

Капитан ВМС Шон Барбабелла, врач Трампа, подтвердил, что американскому лидеру сделали КТ. Он заявил, что врачи Трампа первоначально сказали ему, что проведут либо МРТ, либо КТ, и в итоге решили сделать последнее. Барбабелла сказал, что КТ была проведена "для окончательного исключения любых сердечно-сосудистых проблем" и не выявила никаких отклонений.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что Белый дом часто называл эту процедуру "продвинутой визуализацией" и не объяснила, почему президент не исправил ситуацию раньше.

Недовольство Трапма

Президент выразил раздражение по поводу публичных дебатов о его здоровье. Он расстроен тем, что сотрудники Белого дома не представляют его более энергичным:

"Давайте снова поговорим о здоровье в 25-й раз. Мое здоровье в порядке".

Трамп заявил, что часто начинает свой день рано утром в кабинете в резиденции Белого дома, а затем около 10 утра спускается вниз и работает в Овальном кабинете до 7 или 8 вечера. Белый дом предоставил закрытый календарь на первые 19 дней декабря, который включал сотни встреч и телефонных звонков с сотрудниками, генеральными директорами, законодателями и министрами кабинета.

Он сказал, что попросил своих сотрудников изменить его расписание, чтобы у него было меньше важных встреч, которым он мог бы уделять больше внимания - изменение, которое он не связывает с возрастом, а с более эффективным использованием времени.

Барбабелла сказал, что состояние президента - это "поверхностная хроническая венозная недостаточность", которая поражает мелкие вены в организме и, по словам врачей, поддается лечению.

Для лечения президент некоторое время носил компрессионные носки. Носки не продержались долго, так как они ему "не понравились".

Его помощники заявили, что отек ног уменьшился. Президент сказал, что он стал чаще вставать из-за стола и ходить, что является еще одним распространенным способом уменьшения отека нижних конечностей.

Падение рейтинга Трампа

В последнем опросе 2025 года чистый рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа был на три пункта ниже, чем на этом этапе во время его первого срока. Также его рейтинг оказался на семь пунктов ниже, чем у бывшего президента Джо Байдена, поскольку мнение американцев об экономике оказывало давление на рейтинг одобрения Трампа в течение первого года его второго срока.

