Гарантии по статье 5 НАТО для Украины не сработают: американский политик назвал причины

После нескольких месяцев переговоров США и Украина сходятся во мнениях относительно принципов, которые могут стать основой для возможного мирного соглашения с РФ.

Как пишет в статье для The New York Times Филип Гордон, который работал советником по нацбезопасности вице-президента Камалы Харрис, суть предлагаемой сделки заключается в том, что Украина откажется от Донбасса в обмен на надежные гарантии безопасности от США, предусматривающие, что РФ никогда больше не нападет на Украину.

Гордон считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно было бы как-то обосновать свою готовность пойти на такую жертву, против которой выступает большинство украинцев.

"Но оно также стратегически ошибочно, поскольку любая гарантия безопасности, предоставленная президентом США Дональдом Трампом, не будет даже отдаленно правдоподобной. Для подлинного обеспечения безопасности Украине было бы гораздо лучше потребовать конкретных мер по самообороне, чем гарантий безопасности, которым никто - и уж точно не российский диктатор Владимир Путин - никогда не поверит", - выразил мнение Гордон.

Политик считает, что сомнения в готовности Трампа выполнить гарантии безопасности для Украины начинаются с того, что он никогда не проявлял ни малейшего желания напрямую противостоять путинской России, уж точно не в военном отношении.

Он отметил, что если Украина не может рассчитывать на помощь Трампа даже в условиях прямого вторжения, трудно представить, чтобы он сделал это, не говоря уже о военном противостоянии России в какой-либо менее серьезной ситуации, просто из-за номинального обязательства.

"Нет особых оснований полагать, что оформление такого обязательства на бумаге повлияет на Трампа... Он неоднократно заявлял, что даже гарантия обороны по ст. 5 НАТО, по его мнению, действует только в том случае, если союзники оплачивают свои "счета"", - привел пример Гордон.

В проекте соглашения, которое США обсуждали с украинскими властями, условия для новой гарантии безопасности будут применяться к "значительному, преднамеренному и продолжительному" вооруженному нападению со стороны РФ.

"Эти оговорки позволят Трампу отказаться от выполнения гарантии, если он сочтет новое нападение незначительным, случайным или временным... Россия придумает предлог для нового нападения на Украину, а Трамп использует этот предлог как оправдание для отказа от поддержки Украины", - объяснил Гордон.

Учитывая эти реалии, как отметил политик, было бы наивно и безответственно со стороны Зеленского обменивать ценные стратегические территории на столь сомнительную гарантию.

"Вместо этого ему следует сосредоточить свои усилия за столом переговоров на материальных активах, которые действительно помогут Украине в обороне и будут сдерживать Россию гораздо сильнее, чем бумажные обещания", - считает экс-советник.

В состав такого пакета можно было бы включить доступ к замороженным российским активам, хранящимся в основном в Европе, США и Японии. Гордон отметил, что Евросоюз, владеющий большей частью росактивов, неохотно передает их Украине, но, скорее всего, сделает это, если это будет означать прекращение войны.

Зеленскому также следует добиваться нового крупного пакета вооружений от США, включающего системы ПВО Patriot и другие, ракеты большой дальности, истребители F-16, боеприпасы и артиллерию. Часть этого вооружения можно было бы финансировать за счет росактивов, часть - за счет европейских и других стран; часть - за счет существующих американских запасов с использованием специальных президентских полномочий; а некоторые проекты, если Трамп разрешит, могут быть профинансированы Конгрессом.

Гордон отметил, что еще одним конкретным элементом, более ценным, чем гарантия безопасности, стал бы украинский контроль над Запорожской атомной электростанцией, которую захватила Россия. Политик считает, что если ее вернут Украине в рамках территориального компромисса, станция может управляться совместно США и Украиной, как предложил Зеленский, обеспечивая надежное энергоснабжение для горнодобывающих проектов, которые могли бы приносить прибыль как США, так и Украине.

"Наконец, президент Украины должен сделать приоритетом американские инвестиции. Присутствие американских фирм и персонала не только дало бы толчок украинской экономике и открыло бы возможности для американской промышленности, но и обеспечило бы США дополнительную, существенную заинтересованность в будущей стабильности и процветании Украины, а также дополнительное сдерживание России", - выразил мнение политик.

Он считает, что ни один из этих шагов не должен быть недостижимым, если Украина сделает их предпосылкой для любого мирного соглашения и если Трамп увидит в них путь к прекращению войны, к которому он стремится.

"Эти условия не должны быть невыполнимыми для России, если они связаны с крупной территориальной уступкой, которую РФ может рассматривать как достижение своей главной военной цели. Трампу также необходимо ясно дать понять, что отказ от таких условий будет означать продолжение российских потерь на поле боя и сохранение санкций, которые нанесли ущерб российской экономике", - отметил Гордон.

"Неустанное стремление а Зеленского к получению конкретных гарантий безопасности понятно, но в итоге окажется бесполезным и, возможно, даже опасным. Ему еще не поздно изменить свой подход. Как признал Трамп, детали гарантий безопасности еще далеки от завершения, и у него нет сроков для заключения соглашения. Условия сделки, несомненно, снова изменятся, как только Россия вмешается", - выразил уверенность экс-советник.

Он подчеркнул, что по мере продвижения переговоров Зеленскому следует сосредоточиться на шагах, которые действительно помогут сдержать будущую российскую агрессию, а не на пустых обещаниях американских гарантий безопасности.

Гарантии безопасности для Украины

Недавно в офисе президента Франции Эммануэля Макрона назвали сроки готовности гарантий безопасности для Украины. Предполагается, что первой линией гарантий безопасности станет мощная украинская армия.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск сделал заявление о том, что ключевым результатом переговоров стала декларация США о гарантиях безопасности, включая размещение американских войск в Украине.

