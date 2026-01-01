Как вырастить грушевое дерево в помещении: эксперты раскрыли секрет сладких плодов

При должном уходе грушевое дерево может процветать в гостиной.

Груши - прекрасное дополнение к саду. Однако, если условия не позволяют посадить полноценное дерево во дворе, то их можно выращивать даже в помещении. Если выбрать правильный сорт и выращивать его осторожно, груша может процветать даже в гостиной. Экспертами рассказали сайту известной советчицы Марты Стюарт, как лучше это сделать.

Главное при этом правильно выбрать сорт. Лучше будет расти карликовое дерево самоплодного сорта. Таким деревьям для опыления не нужна пыльца других сортов.

Эксперт по ботанике в Plantum Настя Васильчишина назвала следующие сорта:

Конференция: самоплодный сорт, высоту дерева можно регулировать обрезкой до 2,5 метров. Дает крупные, сочные, сладкие плоды.

Вильямс: самоплодный сорт, который остается компактным при регулярной обрезке. Он дает вкусные плоды с легким мускусным вкусом.

Дюрондо: частично самоплодный сорт, что означает, что он может самостоятельно давать несколько сладких плодов. Однако для обильного урожая ему нужен партнер-опылитель.

Как сажать

Начните с приобретения здорового молодого дерева - желательно на карликовом подвое - в питомнике. "Посадите его в конце зимы или в начале весны, пока оно еще находится в состоянии покоя", - говорит Васильчишина. "Выберите горшок, который вдвое глубже и шире корневой системы растения, и убедитесь, что в горшке есть дренажные отверстия, чтобы избежать переувлажнения".

Поместите слой дренажного материала на дно горшка, затем заполните контейнер высококачественным, рыхлым, богатым питательными веществами и хорошо дренированным грунтом, который имеет уровень pH примерно от 6,0 до 7,0.

"Переместите дерево в прохладное, хорошо освещенное место - балкон должен подойти", - говорит Васильчишина. "Защитите растение от сквозняков и минусовых температур".

Периоды покоя

Фруктовым деревьям, выращенным в контейнере, все равно нужен период покоя. Однако ваша груша может не перейти в период покоя в помещении, что может повлиять на ее общее состояние здоровья и урожайность.

"Если грушевое дерево не растет, поставьте его на улицу на некоторое время, чтобы оно перешло в состояние покоя", - советует Лиза Тадевальт, сертифицированная ISA арбористка и соучредитель Urban Forest Pro.

Уход

Комнатная груша требует больше внимания, чем обычное комнатное растение, особенно если вы хотите, чтобы она плодоносила. "Вам нужно будет приложить дополнительные усилия и создать соответствующие условия в зависимости от стадии роста дерева", - говорит Васильчишина.

Температура

Наличие просторного балкона или открытого пространства является важным фактором, поскольку растению нужен период покоя в прохладном месте. "Иначе растение не сможет сформировать цветочные почки", - говорит Васильчишина. "Имейте в виду, что вам нужно будет обеспечить дереву температуру около 10-15 градусов мороза в течение как минимум двух-шести недель, в зависимости от сорта.

Солнечный свет

Груши предпочитают яркий свет, поэтому их лучше всего размещать на балконе, выходящем на юг, юго-восток или юго-запад. "Летом, если возможно, переместите контейнер на улицу на солнечное место без сквозняков", - говорит Васильчишина.

Обрезка

Не забывайте ежегодно обрезать грушу во время зимнего покоя, чтобы контролировать ее бокаловидную форму. "Удаляйте все старые побеги вместе со слабыми, перекрещенными или ветвями, растущими внутрь", - говорит Васильчишина. "Оставьте только четыре-пять крепких каркасных ветвей, которые дадут плоды в следующем сезоне".

Удобрение

Во время активного роста подкармливайте растение удобрением, разработанным для плодовых деревьев. "При применении средства строго следуйте инструкциям на упаковке, не превышая рекомендуемой дозы", - говорит Васильчишина.

Плодоношение

Чтобы ускорить плодоношение, стоит выбрать подрощенное дерево в питомнике. "Однако, даже если саженец крепкий, может пройти от четырех до десяти лет, прежде чем появятся первые цветы и плоды", - говорит Васильчишина. "Это зависит от сорта, возраста саженца и условий его выращивания. Поэтому будьте готовы подождать и дайте дереву время созреть естественным путем".

Спелые груши имеют относительно короткий срок хранения, особенно те, что созревают в конце лета или в начале осени. "После сбора урожая спелые плоды лучше хранить в холодильнике и съесть в течение одной-двух недель или переработать на соус или варенье", - говорит Васильчишина.

Некоторые сорта груш продолжают созревать и сладковать после сбора. "Подумайте о том, чтобы спросить у специалиста в питомнике о лучшем времени сбора урожая для вашего сорта, чтобы вы могли насладиться своими плодами сполна", - говорит она.

Другие деревья, которые можно выращивать в комнате

Напомним, что груша - это не единственное дерево, которое будет расти в помещении. Также можно попробовать успешно вырастить и даже получить плоды гранатов, инжира, лимонов и многих других тропических фруктов, включая авокадо. Плодоносить в помещении может даже оливковое дерево. Однако стоит обеспечить надлежащий уход.

