Непогода в Харькове: синоптики объявили штормовое предупреждение (инфографика)

Сегодня в Харькове будет ветрено и скользко.

В Харькове и Харьковской области на 2 января объявили предупреждение о непогоде. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 2 января по городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Также на дорогах образуется гололедица.

Видео дня

"Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны", - обратились к горожанам синоптики.

На Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове - прогноз до конца недели

2 января на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. По области существенных осадков не прогнозируется. Ветер южный, 7-12 м/с, днем с порывами до 15-20 м/с. Температура днем по области от 2° мороза до 3° тепла. В Харькове сегодня также также без существенных осадков. Температура 0°...+2°.

3 января будет облачно. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами значительные. На дорогах ожидается гололедица. Южный ветер ночью будет усиливаться до 15-20 м/с, днем 7-12 м/с, местами с порывами до 20 м/с. Температура в течение суток будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла.

4 января сохранится облачная погода с дождем и мокрым снегом. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза.

Вас также могут заинтересовать новости: