Также стало известно сколько пауков в мире приходится на каждого человека.

Согласно научным данным, в каждой комнате вашего дома живет примерно 10 пауков. Об этом пишет Science Focus.

Автор публикации Луис Вильясон отметил, что в целом найти информацию о количестве пауков, которые живут в человеческом доме, в опубликованных источниках трудно. В исследовании 2016 года, в рамках которого обследовали 50 домов в Северной Каролине, США, было обнаружено паутину в 65% всех исследованных комнат. Но это исследование касалось биоразнообразия, а не учитывало количество пауков.

Впрочем, автор подсчитал, что если типичный дом имеет 5-6 комнат, плюс коридоры, среднее количество составит около 10 пауков на комнату.

"Чтобы добавить немного собственного исследования, я только что пропылесосил весь дом и нашел только 26 пауков. Но это только те части дома, которые мы можем легко тщательно осмотреть. Если учесть места под полом, за холодильником, на чердаке, в гараже и т.д., то пауков может прятаться гораздо больше", - пояснил он.

Также он подсчитал, сколько пауков в мире приходится на каждого человека.

"Если учесть среднюю плотность пауков на открытом воздухе, то широко цитируемая цифра из статьи Нюффлера и Биркхоффера 2017 года составляет 131 паук на квадратный метр земли. Это примерно 10 квадриллионов пауков во всем мире, или около миллиона пауков на каждого человека", - говорится в статье.

Автор подчеркнул, что в типичном доме на самом деле относительно мало пищи для пауков, но там почти нет животных, которые питаются пауками, например, птиц. Поэтому каждый паук может жить в помещении дольше, чем на улице, делает вывод Вильясон.

Он сообщил, что пауки откладывают от 10 до 250 яиц за раз, причем домашние пауки могут делать до пяти кладок в год.

"Менее одного процента достигают взрослого возраста, но даже в этом случае, если учесть маленьких пауков в переписи населения наших домохозяйств, эта цифра может достигать нескольких тысяч пауков одновременно", - говорится в материале.

Как определить, опасен ли паук

В другой публикации Вильясон объяснил, насколько опасными для человека являются пауки. По его словам, в целом эти существа не представляют угрозы: в мире существует 45 000 видов пауков, но укусы лишь около 30 видов могут нанести вред.

"Таким образом, вы можете взять любого случайного паука и с 99,9-процентной уверенностью сказать, что он безопасен", - пишет автор.

Он привел данные о том, что даже в Австралии последний зарегистрированный смертельный случай от укуса паука был в 2018 году, а перед тем - аж в 1979-м, хотя частично это связано с лечением противоядием.

"В Великобритании только 12 из 650 местных видов имеют клыки, которые могут прокалывать кожу человека. Ни один из них не хуже укуса осы, но нет ни одного идентификационного признака, который бы отличал их от безвредных видов", - говорится в публикации.

Другие интересные факты о пауках

Ранее УНИАН сообщал, что самый старый в мире паук прожил 43 года. Речь идет о т. н. Пауке №16 - самке вида Gaius villosus из Австралии, которая вошла в историю благодаря тому, что прожила рекордный период. Интересно, что умерла она от укуса осы. Ученые пришли к выводу, что секрет долголетия этого паука - в образе жизни. Этому способствовали, в частности, проживание в нетронутых природных кустарниках, малоподвижность и очень низкий метаболизм.

Также мы писали, сколько у пауков глаз. Отмечалось, что хотя у некоторых существ шесть глаз, по умолчанию их восемь, обычно расположенных примерно в два ряда. У скорпионов - от 6 до 12 глаз, но они менее заметны из-за меньшего размера.

