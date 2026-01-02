Клементины против апельсинов: диетологи объяснили, какой фрукт полезнее

Выбор будет зависеть от личных предпочтений в отношении размера, вкуса и потребности в витамине С.

И апельсины, и клементины могут стать отличным дополнением к сбалансированному рациону. Как пишет verywellhealth.com, выбор будет зависеть от личных предпочтений в отношении размера, вкуса и потребности в витамине С.

Сколько витамина С содержится в апельсине?

В 140-граммовом апельсине содержится 82,7 миллиграмма (мг) витамина С, что составляет примерно 90-109% от суточной нормы, в зависимости от возраста и пола. По данным Офиса пищевых добавок Национального института здравоохранения США, рекомендуемая суточная норма потребления витамина С для взрослых женщин составляет около 75 мг, тогда как мужчинам требуется немного больше – 90 мг.

В апельсинах также содержится много других питательных веществ: клетчатка, кальций, магний, фосфор, калий, натрий, фолаты. Апельсины также содержат большое количество флавоноидов, которые, как показывают исследования, являются растительными соединениями, действующими как антиоксиданты в организме и помогающими снизить риск хронических заболеваний и окислительного стресса.

Видео дня

Сколько витамина С содержится в клементине?

Как и апельсины, клементины также содержат большое количество витамина С, поддерживающего общее здоровье. По данным Департамента сельского хозяйства США, один клементин весом 74 грамма содержит 36,1 мг витамина С, или примерно 40% от вашей общей суточной нормы.

То есть вы получите меньше витамина С, съев один клементин, чем один апельсин. При этом обычно порция клементинов – это два фрукта, которые вместе содержат 72,2 мг витамина С – и это все равно примерно на 10 мг меньше, чем апельсин.

Клементины также содержат питательные вещества, аналогичные тем, которые содержатся в апельсинах – клетчатку, кальций, магний, фосфор, калий, фолат, холин, антиоксиданты.

Как выбрать между клементинами и апельсинами

Размер : Апельсины крупнее. Ваше предпочтение съесть один крупный фрукт вместо нескольких мелких может иметь значение.

Вкус : Клементины, как правило, слаще и менее кислые, в то время как апельсины более терпкие.

Шкурка : Клементины легче чистить, чем апельсины.

Усвояемость : Клементины в этом отношении немного лучше.

Ранее УНИАН рассказывал, что произойдет с организмом, если есть лимоны каждый день.

Вас также могут заинтересовать новости: