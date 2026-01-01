'Пехотинцы на своих плечах держат фронт': в НГУ описали ситуацию на Покровском направлении

Активная работа разведывательных и ударных беспилотников, артиллерии и минометов существенно затрудняет передвижение российских штурмовых групп.

На Покровском направлении бои идут не вдоль четкой линии фронта, а в пределах широкой зоны поражения. Об этом рассказал заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" НГУ майор Владимир Назаренко.

По его словам, речь идет о полосе шириной от 5 до 20 километров с обеих сторон, где активная работа разведывательных и ударных беспилотников, артиллерии и минометов существенно затрудняет передвижение российских штурмовых групп.

Он утверждает, что главная задача украинских подразделений в этих условиях - уничтожать оккупантов сразу после их обнаружения, еще на подходах к позициям.

"Десятки вражеских штурмовых групп вступают в контакт с нашей пехотой. Именно пехотинцы на своих плечах держат фронт и в большинстве случаев выходят победителями из этих боев, не позволяя противнику продвигаться вперед", - добавил Назаренко.

Война в Украине - ситуация на фронте

Начальник Управления коммуникации группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что в январе российские оккупанты планируют, в частности, обойти Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска и провести инфильтрацию в Лиман.

Рассказывая об оперативной ситуации вокруг Купянска и Волчанска, он отметил, что в последние дни не было активных боестолкновений.

