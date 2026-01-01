2 января в Украину ворвется резкое потепление

Перед выходными, 2 января, в Украине резко потеплеет. Практически по всей старне температура повысится до "плюсов", местами - до +5°. Только на северо-востоке сохранится небольшой "минус". Ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков, только на Закарпатье ожидается мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -13°, днем +1°.
  • Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -4°, днем +1°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°.
  • В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -8°, днем +1°.
  • В Тернополе 2 января ночью будет -6°, днем +1°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +1°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег.
  • В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +2°.
  • В Виннице завтра будет -7°...+2°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в пятницу ночью будет -12°, днем +1°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -14°...-1°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет ночью -11°, днем +1°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем +1°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -16°...-1°.
  • В Одессе 2 января - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем +5°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет -6°, днем +5°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +5°.
  • В Запорожье температура ночью -11°, днем +5°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -16°, а днем -2°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -16°, днем -1°.
  • В Днепре температура ночью будет -11°, днем +2°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, -6°...+5°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -9°, днем +2°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -12°, днем +2°.

2 января - какой праздник, приметы погоды

2 января - святого папы Сильвестра. По приметам, если вечером облака на небе, то скоро погода изменится.

