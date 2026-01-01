2 января в Украину ворвется резкое потепление

Перед выходными, 2 января, в Украине резко потеплеет. Практически по всей старне температура повысится до "плюсов", местами - до +5°. Только на северо-востоке сохранится небольшой "минус". Ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков, только на Закарпатье ожидается мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -13°, днем +1°.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -4°, днем +1°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -8°, днем +1°.
- В Тернополе 2 января ночью будет -6°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +1°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +2°.
- В Виннице завтра будет -7°...+2°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в пятницу ночью будет -12°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -14°...-1°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет ночью -11°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -16°...-1°.
- В Одессе 2 января - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем +5°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет -6°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +5°.
- В Запорожье температура ночью -11°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -16°, а днем -2°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -16°, днем -1°.
- В Днепре температура ночью будет -11°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, -6°...+5°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -9°, днем +2°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -12°, днем +2°.
2 января - какой праздник, приметы погоды
2 января - святого папы Сильвестра. По приметам, если вечером облака на небе, то скоро погода изменится.