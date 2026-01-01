Украина никогда не станет членом НАТО, - министр обороны Словакии

Также министр обороны Словакии раскритиковал "коалицию желающих".

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. Такое мнение он высказал в интервью TASR.

"Украина никогда не станет членом НАТО, и вступление в ЕС ей тоже будет сложно обеспечить", - сказал Калиняк журналистам.

Также министр обороны Словакии отметил, что не верит в то, что "коалиция желающих" действительно сможет добиться результата.

"Она ("коалиция желающих" - УНИАН) прислала солдат? Нет, не прислала. Конечно, что нет", - подчеркнул Калиняк.

По его словам, Украина имела шанс завершить войну еще в 2022 году. Он добавил, что создание общей европейской армии может быть логичным шагом только в случае отсутствия членства в НАТО.

"Или мы в НАТО, и тогда нам это не нужно, или мы в Европе", - сказал Калиняк.

Украинцы стали меньше верить во вступление в НАТО как лучший гарант безопасности

Ранее результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 5 по 16 декабря 2025 года, показали, что в Украине за год уменьшилось количество тех украинцев, которые считают вступление нашей страны в НАТО лучшей гарантией безопасности.

Как отмечают социологи, сигналы от отдельных международных партнеров Украины, прежде всего США, ослабляют ориентации украинцев на НАТО как лучший вариант обеспечения безопасности для Украины, несмотря на то, что относительное большинство населения до сих пор считает НАТО лучшей из альтернатив.

