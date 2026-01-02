С 1 января в Украине за оформление паспортов придется платить больше: новые цены

Бесплатным паспорт будет для тех, кто получает его впервые.

С 1 января 2026 года выросла стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также видов на временное и постоянное проживание в Украине. Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.

В сообщении отмечается, что это связано с тем, что ГП Полиграфический комбинат "Украина" изменило стоимость бланков отдельных биометрических документов.

В ГМС Украины отмечают, что бесплатным будет паспорт гражданина Украины (ID-карта) для тех, кто его получает впервые.

Государственная миграционная служба также обнародовала тарифы на оформление документов:

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней - 618 гривен;

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 7 рабочих дней - 988 ;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней - 1147;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней - 1787;

постоянный вид на жительство в Украине - 1235;

вид на временное проживание в Украине - 1140.

При этом отмечают, что те граждан Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2025 года, получат документы по старой цене.

В свою очередь те лица, которые оплатили админуслуги до 31 декабря 2025 года, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

Как сообщал УНИАН, в 2025 году была упрощена процедура оформления паспортных документов для украинцев за рубежом.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отмечал, что Кабинет министров утвердил изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, которые, в частности, касаются правил оформления паспортных документов.

Клименко отметил, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу.

