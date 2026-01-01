Командиры 13 подразделений поблагодарили киевлян за помощь, которую они получили на Новый год, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко подробно рассказал, какую помощь Киев передал 13 подразделениям на Новый год, и передал киевлянам слова благодарности от бойцов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"13 подразделений наших защитников на Харьковском направлении и Донбассе получили на Новый год помощь от громады столицы. Наши защитники благодарят громаду столицы и шлют новогодние поздравления. А мы и дальше будем их поддерживать и будем помогать!" – написал Кличко.

Мэр показал видео, в котором командиры подразделений выражают киевлянам благодарность за поддержку.

Видео дня

"Не устаю вас благодарить. Это серьезная помощь. Это наша боеспособность", - сказал, в частности, командир батальона "Свобода" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Петр Кузык.

А командир 63 ОМБр 3 армейского корпуса Павел Юрчук пообещал полученные от киевлян дроны "конвертировать в смерти российских оккупантов".

Также на видео командиры подразделений представляются и говорят, на каком направлении воюют.

Кличко передал от громады Киева:

🔹429 отдельном полку беспилотных систем ВСУ "Ахиллес" - 150 дронов Autel Evo, 60 мобильных дизельных насосных фильтрационных станций, 200 аккумуляторов для дронов-бомбардировщиков.

🔹72 ОМБр имени Черных Запорожцев – 1500 FPV-дронов.

🔹225 ОШП – 2 тягача, 3 экскаватора, автокран и 12 авто (пикапов), 350 дронов Mavic, 5000 FPV и 20 тяжелых бомберов.

🔹Первой президентской бригаде оперативного назначения "Буревий" НГУ – 800 FPV-дронов.

🔹3 армейскому корпусу – 12 000 FPV-дронов, 100 Mavic, 20 наземных роботизированных комплексов, 50 дронов-самолетов.

🔹82 отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ – 100 Mavic.

🔹28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода – 300 дневных и 100 ночных FPV.

🔹63 ОМБр – 75 ночных Mavic и 200 ночных FPV.

🔹100 ОМБр – 100 ночных дронов Autel Evo.

🔹67 ОМБр – 300 дневных и 100 ночных FPV.

🔹Киевской штурмовой бригаде – 2000 FPV и 100 Mavic ночных.

🔹12 армейскому корпусу – 3000 FPV и 200 ночных дронов Autel Evo.

🔹Батальону "Свобода" 4 бригады оперативного назначения НГУ – 2500 FPV, 200 Mavic, 5 больших дронов-бомберов, 20 систем РЭБ, 70 радаров-детекторов дронов, 300 радиостанций разного типа и автомобильную шиномонтажную станцию.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что столица в 2025 году направила на помощь военным, ветеранам и их семьям более 12 миллиардов гривень из городского бюджета.

Вас также могут заинтересовать новости: