В парламенте отмечают, что решение уже может быть принято на этой неделе.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики предлагает парламенту Украины принять отставку и уволить Германа Галущенко с должности министра юстиции. Об этом сообщается в Telegram Верховной Рады Украины.

Отмечается, что этот вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады. При этом отмечается, что представление премьер-министра об увольнении министра, а также

Народные депутаты отмечают, что соответствующее решение об отставке Галущенко может быть принято на текущей сессионной неделе.

Видео дня

Коррупционный скандал в "Энергоатоме"

Как сообщал УНИАН, 11 ноября НАБУ и САП обнародовали аудиозаписи разговоров участников схемы масштабного хищения средств в АО "Энергоатом. Там, вероятно, есть записи разговоров и разговоры бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко. Речь идет о коррупционных схемах.

На следующий день, 12 ноября, на внеочередном заседании правительства было принято решение об отстранении Галущенко. Решением правительства возложили исполнение обязанностей министра на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.

В тот же день, 12 ноября, президент Владимир Зеленский анонсировал очищение и перезагрузку управления АО НАЭК "Энергоатом" и санкции против двух людей, которые фигурируют в антикоррупционном деле НАБУ. В видеообращении он отметил, министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях, потому что если есть обвинения, на них надо отвечать. Зеленский отметил, что попросил премьер-министра, чтобы были заявления об отставке от этих министров, а депутатов Верховной Рады просил поддержать эти заявления.

Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук написали заявления об отставке.

Вас также могут заинтересовать новости: