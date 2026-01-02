Денисенко показала, как встретила Новый год с избранником (фото)

Актриса больше не скрывает чувств к новому бойфренду.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко показала, как встретила Новый год с новым избранником-манекенщиком Юрием Савранским.

В своем Instagram звезда фильма "Коли ти вийдеш заміж?" опубликовала кадры с отдыха за городом. Влюбленные арендовали домик в лесу, в котором накрыли праздничный стол и встретили 2026 год. Кстати, с ними также был сын Наталки - Андрей.

"Как я хотела такой Новый год", - подписала фото актриса.

Видео дня

А позже Денисенко показала, как она проводят время вместе с возлюбленным Юрием. В частности, пара сделала совместные романтические кадры на природе.

К слову, в 2025 году Наталка Денисенко скандально развелась с актером Андреем Фединчиком. Они прожили в браке восемь лет и у них есть общий сын Андрей. Инициатором разрыва стала актриса, которая указала причину - "потеря чувств друг к другу".

Напомним, ранее УНИАН писал о других громких звездных разводах прошлого года. В частности, в список попали известные пары, завершение отношений которых обсуждала вся страна.

Вас также могут заинтересовать новости: