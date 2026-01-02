К Земле приближается сильная магнитная буря: когда ждать удара (график)

Новый год на Земле начался с магнитной бури.

Новый 2026 год на Земле начался с небольшой магнитной бури и сегодня, января, она продолжится. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Сообщается, что в течение 2 и 3 января на нашу планету будет влиять выброс корональной массы, который произошел на Солнце 31 декабря. Это приведет к дальнейшему увеличению геомагнитной активности.

По прогнозу, сегодня и в ближайшие дни ожидаются периоды активной и штормовой активности уровня G1. Кроме этого, есть вероятность кратковременных периодов магнитных бурь уровня G3.

Магнитные бури уровня G3 - что важно знать

Магнитные бури уровня G3 относятся к категории сильных геомагнитных возмущений и возникают в результате мощных выбросов солнечной плазмы.

В такие периоды значительно усиливается возмущение магнитного поля, что может вызывать сбои в работе спутниковой навигации, радиосвязи и энергосистем.

На высоких широтах нередко наблюдаются яркие полярные сияния, которые могут быть видны даже в регионах, где это явление считается редкостью.

Для людей магнитные бури G3 могут сопровождаться ухудшением самочувствия: головной болью, повышенной утомляемостью и перепадами артериального давления. Специалисты рекомендуют в такие дни снижать нагрузку, больше отдыхать и следить за прогнозами космической погоды.

