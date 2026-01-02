Банки и обменники показали актуальный курс доллара и евро: сколько стоит валюта сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,00 грн, а евро - 49,35 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 2 января, снизился на 9 копеек и составляет 42,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,00 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 50,00 гривень за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,35 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,20 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 50,05 грн/евро, а курс продажи - 49,80 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 1 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,35 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки. При этом официальный курс европейской валюты регулятор становил на уровне 49,79 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 7 копеек.

В свою очередь директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что начало января 2026 года для валютного рынка Украины пройдет в привычной для военного времени логике - между потенциальными рисками и механизмами их сдерживания.

