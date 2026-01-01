Россия попросила США прекратить преследовать ее нефтяной танкер, - NYT

Судно, начавшее свой путь из Ирана, направлялось за нефтью в Венесуэлу, когда американские силы попытались остановить и взять его на абордаж в Карибском море.

Правительство России направило Соединенным Штатам официальный дипломатический запрос с требованием прекратить преследование нефтяного танкера, следовавшего в Венесуэлу и скрывающегося от береговой охраны в Атлантическом океане. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что запрос был направлен в Госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома поздно вечером в канун Нового года.Требование России к Соединенным Штатам прекратить преследование судна может добавить новый нюанс к мирным переговорам по Украине.

Американские силы отслеживают танкер, известный как Bella 1, уже почти две недели. Судно, начавшее свой путь из Ирана, направлялось за нефтью в Венесуэлу, когда американские силы попытались остановить и взять его на абордаж в Карибском море. Власти США заявили, что судно не ходило под действительным национальным флагом, что делает его судном без гражданства, подлежащим абордажу в соответствии с международным правом. Они заявили, что у них есть ордер на арест, но экипаж отказался подчиниться и вернулся в Атлантику.

В последующие дни судно пыталось заявить о защите России: его экипаж нарисовал российский флаг на борту и сообщил береговой охране по радио, что они находятся под российским контролем. Оно недавно появилось в официальном российском реестре судов под новым названием "Маринера" с портом приписки Сочи на Черном море.

Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности в связи с текущим делом в правоохранительных органах, заявил, что администрация Трампа продолжает рассматривать танкер как "безгосударственный", поскольку он шел под ложным флагом, когда к нему впервые приблизилась береговая охрана. Издание пишет:

"Хотя получение российской защиты для Bella 1 может быть маловероятным в соответствии с международным правом, дипломатическое вмешательство России может осложнить попытку США захватить танкер, что связано с продолжающимся конфликтом с Венесуэлой".

Дэвид Танненбаум, бывший сотрудник Министерства финансов по вопросам соблюдения санкций, заявил, что "неясно", будет ли действительна "регистрация под флагом за одну ночь", предоставленная Россией судну.

Американсткая блокада Венесуэлы

Трамп ввел квазиблокаду некоторых танкеров, перевозящих нефть из Венесуэлы, стремясь оказать давление на правительство Николаса Мадуро. Экспорт нефти, в основном в Китай, поддерживает экономику Венесуэлы на плаву. К настоящему моменту Соединенные Штаты захватили и взяли под свой контроль еще два танкера в Карибском море. Американские официальные лица заявили о планах захвата и других судов.

Спор вокруг танкера разгорелся на фоне попыток президента Трампа заключить мирное соглашение между Россией и Украиной и его неоднократных жалоб на неспособность положить конец войне. Ранее на этой неделе Трамп принимал президента Украины Владимира Зеленского в Мар-а-Лаго, своем частном клубе и резиденции во Флориде, и оба лидера выразили оптимизм по поводу прекращения войны.

