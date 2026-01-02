Экс-глава МИД Украины объяснил, что может изменить визит Трампа в Киев

Также дипломат прокомментировал идею вынесения территориальных вопросов, которые могут содержаться в мирном соглашении, на референдум.

Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что визит президента США Дональда Трампа в Украину может сигнализировать о том, что в мирных договоренностях есть пункт, "на который они нас могут дожать, самим визитом, самим фактом визита".

По его словам, это будет означать, что решение стоит за Верховной Радой.

"Не исключено, что наши парламентарии окажутся перед более серьезным вызовом в карьере - как голосовать. Даже если приедет президент Трамп", - сказал он в интервью Радио Свобода.

Пристайко напомнил, что подобные попытки политического давления уже применялись во время минского процесса, но не дали результата.

Также дипломат прокомментировал идею вынесения территориальных вопросов, которые могут содержаться в мирном соглашении, на референдум. По его мнению, референдум не решает подобных вопросов в Украине, однако может рассматриваться как попытка власти разделить ответственность с обществом. Он пояснил:

"Это единственный метод, который позволяет лидерам разделить ответственность. Хочу напомнить, что референдум у нас используется довольно легко. Кучма в свое время применил его для давления на парламент".

Отношения между Зеленским и Трампом

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Украине было совсем непросто добиться улучшения в отношениях с США.

"Скажу честно: было совсем непросто добиться такого изменения градуса в отношениях Украины и Соединенных Штатов. От первого Овального кабинета и всех "острых углов" в нем до разговора в Мар-а-Лаго, который показал факт: без Украины ничего не получится", - отметил президент.

