'За этот провал кто-то в Кремле понесет ответственность': Тимочко о срыве покушения на Капустина

Провальная попытка ликвидации командира "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Дениса Капустина обернется для российских генералов большими проблемами и поиском виновных. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Киев24".

"Пока мы запускали дезинформацию о его "гибели", российское руководство получало "подтверждения", которые мы сами им подсовывали. Теперь за этот ничтожный провал кто-то в Кремле точно понесет ответственность - и это будут люди уровня генералов", - сказал он.

Тимочко подчеркнул, что эта история еще раз демонстрирует слабость спецслужб РФ и глубину проблем внутри системы управления. Также он поделился, что российская разведка для этой операции задействовала целую цепочку людей, включая специалистов и руководителей.

"И эта информация ходила по этой цепочке, условно говоря, вдоль и поперек... Наши спецслужбы отслеживали, чтобы эта "информация" попала в нужные руки", - добавил Тимочко.

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, россияне готовы тратить колоссальные суммы на подобные заказные убийства и диверсии.

ГУР сорвало покушение россиян на главу РДК - что известно

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сорвало операцию России по ликвидации командира РДК Дениса Капустина. Команда ГУР обманула россиян, забрав себе полмиллиона долларов, которые РФ выделила на реализацию преступления.

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что эта операция длилась более месяца. Также был установлен круг лиц-заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей.

