В Днепре объявлен І уровень опасности: что происходит

На Днепроптеровщине объявлено предупреждение о непогоде.

В Днепре накануне выходных, 2 января, ожидается ветреная погода. об опасности предупреждает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для жителей Днепропетровской области.

"Днем 2 января в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Из-за непогоды введен І уровень опасности, желтый.

2 января на Днепропетровщине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, только на дорогах образуется гололедица. Ветер южный, 7-12, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области -2°...+3°, а в Днепре термометры покажут 0°...+2°.

По данным синоптиков, в начале января усилится гребень с юга. Существенных осадков не предвидится.

К выходным характер погоды снова изменится. Днепропетровщина будет находиться под влиянием передней части котловины северо-западного циклона.

Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывы юго-западного ветра до 15-20 м/с. Вынос теплых воздушных масс с юга обусловит повышение температуры: ночью до -2...+2°, днем 3 января до +2...+4°, 4 января уже будет +5...+8°.

