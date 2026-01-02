Украинцы побили многолетний рекорд по покупке новых авто: названы самые популярные модели

Самой популярной новой легковушкой в декабре стал Volkswagen ID.UNYX.

В декабре 2025 года в Украине реализовали рекордное с марта 2014 года количество новых легковушек. Об этом сообщают специалисты "УкрАвтопрома".

Всего в декабре было реализовано 12,4 тыс. новых автомобилей. По сравнению с ноябрем 2025 года рынок новых авто вырос на 50%, тогда как по сравнению с декабрем 2024 года он увеличился в 2,2 раза.

Самым популярным брендом месяца стал китайский BYD, тогда как самой популярной новой легковушкой оказался Volkswagen ID.UNYX.

ТОП-10 самых популярных брендов:

BYD - 3164 единицы;

Volkswagen - 1298;

Toyota - 1117;

Škoda - 969;

Zeekr - 844;

Renault - 658;

Honda - 441;

Hyundai - 375;

BMW - 324;

Audi - 316.

Всего в 2025 году в Украине реализовали 81,3 тыс. новых легковых авто, что на 17% больше, чем в 2024 году.

Всплеск популярности электромобилей

Специалисты объясняют ажиотаж на рынке новых легковушек завершением действия льгот по НДС на электрические авто.

Напомним, льготный режим импорта электромобилей без уплаты НДС завершился 31 декабря 2025 года. Налоговые льготы на импорт электрических машин предлагали продлить, но правительство отклонило соответствующую поправку.

По мнению экспертов, отмена налоговых льгот может привести к тому, что стоимость электрических авто в Украине вырастет на 20%.

Другими причинами роста спроса на электрические авто считают рост цен на топливо и общий тренд на повышение интереса к электрокарам.

