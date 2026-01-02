'Даже те, кто не при лаптях почувствуют': Дикий рассказал о рекордном количестве ударов по РФ

Он отметил, что впервые население РФ сможет ощутить последствия украинских ударов.

Декабрь стал рекордным месяцем по количеству пораженных целей на территории РФ. Об этом в эфире на Радио NV сказал ветеран АТО, военный обозреватель Евгений Дикий.

"В новый год мы доросли до очередного количества ударов, которое переходит в новое качество. Мы вышли к тому, что когда даже 10% дронов до цели долетают, то это то, что чувствует вся Россия", - подчеркнул он.

По его словам, у россиян сейчас серьезные проблемы с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) в системе противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что Украина, как и Россия, теряет ЗРК, но украинцам увеличивают их поставки, хотя и есть перебои с поставками ракет к ним.

Видео дня

"А вот России негде взять новые ЗРК, поэтому они близки к критической черте, когда можно будет считать, что их ПВО не будет справляться. При этом у них также дефицит снарядов для ПВО", - подчеркнул Дикий.

По его словам, благодаря этому все больше украинских дронов долетает до целей в РФ.

Ветеран сказал, что на сегодня Украина показывает "зеркалку" России в плане ударов по объектам, необходимых для жизнедеятельности населения - электроэнергия, водоснабжение, теплоснабжение.

"Украина показала, что в любую игру можно играть вдвоем. Мы очень долго воздерживались от ударов, пытаясь воевать только против российской армии. Этой осенью и зимой наше терпение наконец-то лопнуло. Нас ждет очень тяжелая зима, но мы решили показать, что можем проверить на несокрушимость и русских. Здесь у нас очень серьезный союзник - мороз, их климат. В нашем климате эти разрушения можно пережить, а россияне, которые считали, что они не при лаптях, что их война не касается, впервые могут почувствовать, что именно ее начал их царь", - подчеркнул Дикий.

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 января под атакой дронов была Самарская область России. Вероятно, целью стали нефтеперерабатывающие заводы в городе Новокуйбышевске.

По данным российских СМИ, над городом прогремела серия взрывов, после чего в одном из районов начался пожар. Местные жители рассказали, что слышали более 10 мощных взрывов.

В России из-за больших потерь от ударов Украины по российским НПЗ еще на три месяца "закрыли" экспорт бензина и дизеля. По данным Bloomberg, РФ продлила запрет на экспорт бензина до конца февраля 2026 года. Запрет касается всех экспортеров топлива, включая его производителей.

На аналогичный срок российские чиновники продлили запрет экспорта дизельного топлива, судового топлива и других видов газойля.

Вас также могут заинтересовать новости: