В городе Новокуйбышевске местные жители слышали более 10 взрывов.

В ночь на пятницу, 2 января, под атакой дронов была Самарская область России. Вероятно, целью стали нефтеперерабатывающие заводы в городе Новокуйбышевске.

По данным российских СМИ, над городом прогремела серия взрывов, после чего в одном из районов начался пожар. Местные жители рассказали, что слышали более 10 мощных взрывов.

Телеграм-канал Exilenova+ предположил, что ударные беспилотники нацелены на два нефтеперерабатывающих завода - Новокуйбышевский и Куйбышевский.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также сообщил о поражении НПЗ в Самарской области.

"Ночью был атакован НПЗ. Второй НПЗ за первые сутки года. Хорошая тенденция", - написал он.

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что за ночь российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 20 беспилотников над Самарской областью. В целом же, пишет российское ведомство, обезврежено за ночь 66 дронов.

Еще 8 БпЛА якобы сбиты над территорией Воронежской области, 8 - над Саратовской, 7 - над Московской, 6 - над Рязанской, 6 - над Ростовской, 3 - над Тульской, 2 - над Белгородской, по 1 - над Курской, Калужской, 1 - Пензенской и Тамбовской областями.

Удары по РФ

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Силы обороны поразили НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае. По данным Генштаба ВСУ, там зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории объекта. Также осуществлено огневое поражение установки подготовки нефти "Альметьевская" в российской Республике Татарстан.

31 декабря Генштаб ВСУ подтверждал, что поражены Туапсинский НПЗ, "Таманьнефтегаз" и ряд других целей. Что касается нефтеперерабатывающего завода, то там повреждены установка первичной переработки нефти и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов.

Также в последний день 2025 года СБУ поразила большую нефтебазу росрезерва в Ярославской области РФ. Она предназначена для хранения значительных объемов горючего. На видео видно, что после попаданий беспилотников на объекте вспыхнул масштабный пожар.

