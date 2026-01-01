Лев против тигра: кто победит в бою и действительно получит титул 'царя зверей'

Сложность этого вопроса заключается в том, что в дикой природе эти звери не пересекаются. По крайней мере, в наше время.

Тигры и львы приходят на ум в числе первых при слове "хищник". Это действительно грозные звери, стоящие на вершине пищевой цепи в своих регионах и заслуживающие титул "царя зверей". Единственный, кто точно сильнее их - это человек. Понятно почему. Но если сравнивать силу тигра и льва - кто из них двоих сильнее, а кто слабее? Издание Discover Wild Life, попыталось ответить на этот непростой вопрос.

Львы и тигры имеют примерно одинаковые размеры и арсенал "вооружений", поэтому на самом деле определить на глаз победителя в их гипотетическом поединке не так уж и просто. А в дикой природе эти животные не пересекаются. Хотя когда-то в прошлом их ареалы обитания частично накладывались друг на друга, сегодня встретиться эти звери могут разве что в зоопарке. Но там никто уже не позволит им устроить драку.

Итак, кто же победит в гипотетическом поединке льва и тигра? Когда несколько тысяч лет назад тигры и львы действительно могли встретиться где-то на склонах турецких гор, вероятно, победителями из драки выходили львы. Объяснение простое: львы живут стаями, тогда как тигры - одиночки.

Если же эти животные встретятся один на один, ситуация будет уже не столь очевидной.

Существуют исторические упоминания о том, что в конце XIX века, когда движения зоозащитников фактически не существовало, индийский махараджа Саяджирао Геквад III вроде бы решил самостоятельно выяснить, кто же на самом деле заслуживает титул "царя зверей" - лев или тигр.

По упоминаниям, бой устроили на глазах многотысячной толпы, и вроде бы победителем из него вышел тигр, но после длительной и весьма кровавой битвы. Однако этой истории не хватает надежных доказательств или хотя бы свидетельств из первых рук от источников, заслуживающих доверия. Поэтому не исключено, что вся эта история - не более чем распространенный миф.

Больше доверия вызывают сообщения о случайных инцидентах в зоопарках, когда тигры и львы оказывались рядом. Один такой случай описал Чарльз Дарвин в 1871 году. По его словам, в одном из зоопарков Англии тигр ворвался в клетку ко льву и убил его.

Также известен инцидент, произошедший в 2010 году в зоопарке Анкары (Турция): тигр по имени Кадир умудрился просунуть лапу в щель между вольерами и взмахом когтей порвал яремную вену тигру, из-за чего тот истек кровью до смерти. Впрочем, о честном поединке здесь, очевидно, речь не идет.

Однако известны случаи, когда наоборот львы в зоопарках убивали тигров. Так, в свое время газеты писали о льве, который в 1949 году убил тигра в одном из австралийских зоопарков, а также о случае 1951 года в американском Детройте, когда во время циркового представления лев напал на тигра и убил его "на глазах у 3000 кричащих детей".

"Итак, похоже, что лев действительно может убить тигра, но только, если тигр первым не убьет льва", - резюмирует Discover Wild Life.

