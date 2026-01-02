Украинские войска продолжают удерживать позиции в некоторых частях Гуляйполя, но фактически теперь это "серая зона".

Силы обороны испытывают сильное давление на юге Украине, где они значительно уступают по численности российским бригадам, которые за последние недели захватили сотни квадратных километров территории.

Как сообщил один из украинских офицеров из Службы безопасности Украины с позывным "Банкир" в комментарии CNN, россияне продвинулись по открытой местности в нескольких районах Запорожской области. По его словам, ситуация в регионе остается напряженной.

"Враг пытается укрепить свои позиции в переговорах, пытаясь захватить больше территории", - рассказал он журналистам.

Видео дня

"Банкир" поделился, что оккупанты отправляют небольшие пехотные группы, чтобы прорваться к наименее защищенным позициям Сил обороны. Он отметил, что наиболее интенсивные бои проходят в Гуляйполе и его окрестностях.

Аналитики проекта DeepState в разговоре с журналистами заявили, что украинские войска продолжают удерживать позиции в некоторых частях Гуляйполя. Тем не менее, по их словам, теперь это "серая зона", в которой у россиян в разы больше личного состава.

Также аналитики добавили, что укрепление позиций в городе было затруднено из-за его низкого расположения.

"Украинские войска могут остаться только в западной части Гуляйполя. В этих условиях Гуляйполе, как и Покровск, возможно, уже фактически захвачен. Эти войска долгое время удерживали свои позиции и понесли чрезвычайно тяжелые потери за последние месяцы, но не были отправлены в тыл для отдыха и восстановления", - рассказали журналистам аналитики организации The Conflict Intelligence Team.

В чем заключается сложность обороны Гуляйполя

Ранее аналитики мониторингового проекта DeepState рассказали, что Гуляйполе в Запорожской области находится в низменности, и рельеф местности затрудняет оборонительные действия. Они отметили, что Силы Обороны Украины продолжают удерживать позиции в большей части города.

Аналитики сообщили, что Гуляйполе находится полностью в "серой зоне", потому что враг, как и украинские силы, присутствует практически везде.

Вас также могут заинтересовать новости: