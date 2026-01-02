Цымбалюк неожиданно засветился с девушкой, которую не выбрал в финале 'Холостяка' (фото)

Победительница шоу уже отреагировала на их совместные кадры.

Известный украинский актер и главный герой 14-го сезона романтического шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк неожиданно засветился с финалисткой проекта.

Напомним, в финале он выбирал между моделью Надин Головчук и проектным менеджером Анастасией Половинкиной. Победу одержала Надин, однако актер на днях показался на отдыхе в Буковеле с ее конкуренткой Анастасией. Соответствующими кадрами Тарас поделился в своем Instagram. К слову, Цымбалюк сидел за столом в компании Половинкиной, но не стал что-то комментировать.

Позже он опубликовал еще один кадр. А вот сама Анастасия не стала делать перепост этих фотографий.

Реакция победительницы "Холостяка"

Модель Надин Головчук также направлялась в Буковель, но встретила Новый год не в компании Тараса. Однако она увидела совместные фото Половинкиной и Цымбалюка и отреагировала на это так:

"Передаю привет из Гуцульщины моим родным Тарасу и Насте. Лечу к вам".

К слову, сегодня, 2 января, выйдет пост-шоу "Холостяка". Участницы расскажут, как сложилась их жизнь после проекта. Также будет раскрыта главная интрига, что происходит между Тарасом и Надин после реалити.

