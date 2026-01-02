Масштабирование происходит не только за счет количества дронов, но и за счет новых технологических решений, рассказал военный.

Количество российских дронов на некоторых участках фронта за 2025 год увеличилось как минимум вдвое. Причем масштабирование произошло не только за счет количества, но и за счет новых технологических решений. Об этом в эфире Новини.LIVE рассказал капитан ВСУ, начальник ПВО 3-го армейского корпуса Виталий Самойленко "Бочка".

На вопрос ведущего о том, стало ли больше вражеских целей, которые приходится сбивать подразделению, Самойленко ответил: "Кардинально больше". По его словам, за год их стало больше точно вдвое.

"Причем увеличение идет не только за счет количества, но и за счет новых технологических решений. В первую очередь увеличилось количество оптоволокна. Увеличилось количество БпЛА типа "Молния". Крыло ударное не суперизменилось технологически, но количественно - достаточно много стало", - рассказал военный.

Также он сообщил об увеличении у россиян технологических решений по внедрению искусственного интеллекта. Кроме того, возросло и количество разведывательных дронов.

"Наша ответственность также заключается в прикрытии от "Шахедов". Их количество на нашем направлении также кардинально увеличивается", - отметил Самойленко.

Производство дронов в России

Как сообщал ранее УНИАН, эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов "Флеш" назвал цену российского "Шахеда". По его словам, его стоимость составляет 3,2 миллиона рублей, или около 40-45 тысяч долларов. "Почти половину этой цены составляет двигатель, CRPA-антенна против РЭБ и электроника. Снижать цену врагу помогают большие объемы производства и переход с иностранных комплектующих на российские", - отметил "Флеш". При этом, добавил он, наши ударные БПЛА аналогичного сегмента стоят минимум вдвое дороже.

Недавно в украинской разведке оценили дроновый потенциал РФ на 2026-й. Представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что россияне наращивают производство ударных беспилотных летательных аппаратов, ложных целей и разведывательных аппаратов. "Но это для нас толчок, чтобы усиливать системы ПВО, развивать наши антидроны", - подчеркнул он.

Также мы писали, что в России регионы начали оценивать по производству дронов. Отмечалось, что Министерство промышленности и торговли будет присваивать рейтинг "дронификации" с целью стимулирования развития беспилотных летательных аппаратов на всей территории РФ. В частности, будет учитываться наличие соответствующей инфраструктуры, доступ к специальному финансированию и количество операторов дронов, работающих в регионе на полную ставку.

